2022退出 Allstate將重回加州房險市場 前提是獲准總費率上調

Allstate保險公司可望自2022年之後、首次在加州簽發新房屋保險保單，但前提是監管機構批准針對現有及新客戶保險總體費率上調1.4%。(取自Allstate臉書)

Allstate保險 公司(Allstate Insurance)可望自2022年之後、首次在加州 簽發新房屋保險保單，前提是監管機構批准針對現有及新客戶保險總體費率上調1.4%，公司將恢復承保業務。

舊金山紀事報報導，根據該公司向加州保險局提交的文件，三分之二的客戶保費 實際上會下降；另有30%客戶保費漲幅最高可達55%；不到4%的客戶保費漲幅將在55%至185%之間。隨著監管機構完成審查，這些費率可能更動。

若獲准上調費率，Allstate保險公司將被要求最遲於2029年7月前、簽發至少2064份新房屋保險保單，將使其現有保單數量增加0.6%。公司發言人拒絕就最終簽發量、是否會超過這項最低要求置評。

Allstate保險公司2022年11月停止在加州簽發新房屋保險保單，原因包括野火頻繁、建築成本上升以及再保險(reinsurance)、意即保險公司為應對巨災風險而購買保險的費率上漲。兩年後，公司將客戶的整體保費調漲34%，這是近年來主要保險公司單次幅度最大一次。

根據提交的文件，Allstate保險公司目前在加州承保的房屋數量略少於35萬戶。 2022年暫停新保單時，Allstate是加州第六大房屋保險公司，保費收入占全州總額的6.07%。根據保險局數據，截至去年，其排名已降至第七位，保費分額降至5.77%。

Allstate發言人告訴紀事報，公司正與加州保險局合作制定計畫，以擴大房屋保險的選擇範圍。在提交文件中，致謝加州保險局與保險局局長萊拉(Ricardo Lara)通過近期改革，認為其穩定措施。

2025年之前，保險公司在制定客戶費率時，不得將再保險成本計入。此外，僅能依據歷史索賠和損失數據來設定費率，而不能利用預先電腦模型計算野火風險。消費者權益倡導人士認為，基於歷史數據的方法在費率計算上更為透明；但保險公司主張，這種方法阻礙將氣候變遷帶來的風險納入考量。

保險局長萊拉推動「永續保險策略」(Sustainable Insurance Strategy)改革，對保險公司的費率計算方式進行重大調整。保險公司既可以使用被稱為「巨災模型」(catastrophe models)的前瞻性預測數據，也可將支付給再保險公司的部分成本轉嫁給客戶。Allstate保險公司是這些改革的早期積極支持者，這些改革已於去年初全面生效。

Allstate保險公司日前提交費率申請，納入巨災模型和再保險成本的考量。作為交換，根據改革規定，該公司承諾承保至少2064份新保單，必須位於加州因保險成本高且供應不足，被保險局劃定為「受困地區」(distressed areas)地區。

包括Farmers Insurance Group、Mercury Insurance和CSAA等其他幾家大型保險公司，也已根據新改革申請上調費率，並相應承諾承保更多保單。

萊拉改革的批評者指出，這些措施成效，並不足以抵銷加州FAIR計畫(California FAIR Plan)的增長規模，其作為加州的「最後手段保險」(insurer of last resort)，在全州保險危機期間承接數十萬份新保單。

不過，加保險局表示，Allstate提交費率申請及其他公司的類似行動，都是市場正在復甦的早期跡象。作為主要全國性保險公司及加州市場的領導企業，Allstate重啟承保業務，是積極開放市場、並為加州房主恢復真正保險及選擇權的關鍵一步。