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小蘇打加白醋清潔沒想像中有效 建議分開使用

記者朱敏梓／綜合報導
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小蘇打與白醋是不少家庭常用的天然清潔用品，但專家指出，兩者混合後會發生酸鹼中和，...
小蘇打與白醋是不少家庭常用的天然清潔用品，但專家指出，兩者混合後會發生酸鹼中和，產生的泡沫不代表清潔效果更強。示意圖。（取自Pexels）

小蘇打和白醋是不少家庭常備的天然清潔用品，網路上也流傳大量將兩者混合使用的清潔妙招。當白醋倒在小蘇打，迅速冒出的白色泡沫看起來去汙力十足，常被用來刷洗鍋具、水槽、浴缸，甚至疏通排水管。但化學專家指出，這場聲勢浩大的冒泡反應，並不代表清潔效果加倍；在多數情況下，兩種成分反而會互相抵銷，最後接近「有氣泡的鹽水」。

生活網站Real Simple訪問艾默里大學（Emory University）化學教授Bill Wuest及化學工程師Jamie Mitri，解釋小蘇打與白醋混合後的化學變化。Wuest表示，白醋屬酸性物質，小蘇打則是鹼性，兩者相遇會釋放二氧化碳。人們看到的密集氣泡，主要就是二氧化碳氣體。氣泡破裂及膨脹過程確實能產生少許物理作用，鬆動表面的細小碎屑或排水管內部分鬆散汙物。但對附著鍋底的焦垢、厚重油汙及其他頑固髒汙而言，這點力量通常不足以達到深層清潔效果。

這不代表小蘇打和白醋沒有清潔價值，關鍵是分開使用。小蘇打具有輕微研磨及吸附異味的作用，適合處理油汙、烤箱內溢出的食物、冰箱異味，以及清潔磁磚、玻璃和琺瑯表面。白醋則能利用其酸性處理硬水沉積、金屬表面變色及鏽斑。例如水龍頭出現水垢時，可用紙巾浸泡白醋後敷在表面，待沉積物軟化後再擦除。

精華 FAQ

  • 因為兩者相遇會產生二氧化碳，形成大量冒泡現象，視覺上像很有去汙力；但這主要是化學反應帶來的氣泡，不等於實際清潔效果也同步提升。

  • 對鍋底焦垢、厚重油汙與其他頑固髒汙，氣泡帶來的物理作用通常不夠強，最多只能鬆動少量表面碎屑，難以達到深層清潔。

  • 建議分開使用：小蘇打可用於油汙、異味、烤箱與部分表面清潔；白醋則適合處理硬水沉積、金屬變色與鏽斑，例如先敷在水垢處再擦除。

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