交通罰單想清楚再繳 不同選擇可能影響駕駛紀錄、保費

駕駛者接到交通罰單，不同選擇可能影響駕駛紀錄、汽車保險費及最終支出。圖為加州公路巡警執法示意圖。（取自CHP官網）

在加州 開車若收到交通罰單 ，部分華人會蒐集證據，通過「書面聲明審判」使法院撤銷罰單。不過，一旦接到交通罰單，不同選擇可能影響駕駛紀錄、汽車保費 及最終支出。需提醒的是，在罰單截止日當天或之前完成處理，要記住：不要急著繳罰款，也不能置之不理。

根據加州法院處理交通罰單指南，一張交通罰單，通常會要求駕駛人簽名；但簽名不等於認罪，當事人收到罰單後，應先確認這些資料：違反的法規項目、負責處理案件的法院、罰單或案件編號、出庭或處理截止日、違規是否可修正、是否涉DMV記點等。不久後，法院會寄出「提醒通知」（Courtesy Notice），列明應繳金額、處理期限、交通學校資格及其他選項。

選擇一：繳罰款。如不準備抗辯，最直接處理方式是繳罰款。如果違規屬記點項目，例如超速、闖紅燈或未在停止標誌前完全停車，法院會向DMV報告。記點可能影響駕駛紀錄，汽車保費也可能調高。因此，繳納罰款雖省時，卻不一定是成本最低選擇。

選擇二：符合資格者可申請交通學校。如果屬普通行車違規，且駕駛人符合資格，可考慮完成指定課程。申請人通常需先繳納全部罰款、法院行政費及交通學校學費，並在法院指定期限內完成認可課程。完成後，該違規記錄仍會保留在檔案中，但一般被設定為「保密」，不向普通保險公司公開，不會影響保費。

選擇三：修正「Fix-it Ticket」所列問題。如果罰單涉車燈故障、車牌缺失、車輛登記過期，或未能出示有效駕照、登記或保險證明，部分違規可能被列為「可改正違規」。駕駛人應先在期限內修正問題，再由符合資格人員檢查並簽署「修正證明」（Certificate of Correction）。取得簽署不代表案件自動結束，駕駛人仍須把修正證明提交給法院，並繳納處理費。

選擇四：要求出庭審判。若駕駛者認為沒有違規，可以選擇不認罪，要求法庭審判。審判時，駕駛人可向法官陳述事發經過、詢問證人並提交照片、影片、行車記錄器畫面、道路標誌資料或其他證據。法官會根據雙方證詞及證據決定是否有罪。若裁定無罪，案件將撤銷。

選擇五：申請書面聲明審判。部分交通違規案件可透過「書面聲明審判」抗辯，當事人不必親自出庭。申請人需在期限內向法院提出申請，提交書面陳述及相關證據。開罰單的警員也會向法院提交書面說明，法官根據雙方材料作裁決。

駕駛者接到交通罰單，不同選擇可能影響駕駛紀錄、汽車保險費及最終支出。圖為交通執法示意圖。（AI生成示意圖）