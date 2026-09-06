「減速避讓」新法擴大範圍 華人新移民多留意

自2026年初開始，加州正式擴大實施「減速、變換車道避讓法」（Slow Down, Move Over Law）。避讓的車輛不僅是執行中的警車、消防車等，也包括故障、開啟故障警示的車輛。（AI生成示意圖）

部分在加州 生活的華人 新移民 ，雖然知道遇到閃緊急燈的警車、救護車，必須減速避讓，但對自2026年起擴大適用的「減速、變換車道避讓法」（Slow Down, Move Over Law）不太了解。新法不再只保護執勤中的警車、消防車、救護車及公路養護車，任何因爆胎、機械故障、交通事故或其他緊急情況停靠路旁的普通車輛，只要開啟故障警示燈，或在車旁設置交通錐、照明彈、反光三角架等警示裝置，駕駛人經過時都必須減速避讓。

根據州長紐森（Gavin Newsom）在2025年7月簽署的AB 390法案，修訂「加州車輛法」第21809條，目的在降低日益嚴重的路邊撞擊事故，讓受困駕駛與乘客獲得與第一線救援人員相近的安全保障。

看見故障燈 須減速換道

AB 390規定，駕駛人接近停在公路旁、並顯示警示訊號的車輛時，必須先謹慎觀察前方及周圍交通狀況。如果旁邊有可安全使用的車道，駕駛人必須變換車道，離開緊鄰停靠車輛的車道，為路邊車輛及人員留出更大安全空間。如果因車流密集、道路施工、車道不足或其他原因，無法安全變換車道，駕駛人則必須減速至符合當時天候、道路、車流及行人狀況的「合理且審慎速度」。

法律並未規定經過故障車時一律要降至某個特定時速以下。是否已經充分減速，將取決現場情況。例如，在視線不佳、雨霧天氣、夜間或有人站在車外時，駕駛人需要採取更大幅度的減速。需提醒的是，駕駛人不能為「遵守避讓規定」而突然切換車道，迫使其他車輛緊急煞車。

•違規基本罰款 最高50美元

AB 390規定的違法行為屬交通違規，基本罰款最高50美元。法院加計州及地方附加費、罰款評估費後，實際應繳金額可能明顯高於50美元，或因開罰地區及案件情況而異。

坊間傳說所謂違規者「最高1000美元罰款」主要涉加州2026年其他交通新法，例如持有具犯罪意圖的高科技汽車竊盜工具，或使用特定裝置遮擋車牌等。如果未依規定換道或減速，並因此撞上故障車、路邊人員或救援人員，後果也不只是罰款。駕駛人可能面臨更嚴重的刑事責任；違反避讓法的事實，也可能成為認定疏忽駕駛及損害賠償責任的重要依據。

•路邊死亡 10年激增近77%

美國汽車協會交通安全基金會（AAA Foundation for Traffic Safety）引用全國公路交通安全管理局死亡事故分析報告的數據指出，加州路邊死亡人數2014年至2023年增加近77%。研究認為，車速過快、分心駕駛，以及部分高速路的路肩空間狹窄，是事故增加的重要原因。其中許多事故中的死者並非警員或道路工作人員，而是下車查看車況、更換輪胎，或站在路旁等待救援的普通民眾。