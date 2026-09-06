味蕾隨年齡改變 愈老愈愛吃甜食 醫師建議用天然莓果、優格代替

日益增長的嗜甜傾向，並不是拜登獨有的現象。隨著年齡增長，味蕾出現變化，偏好也逐漸轉向更甜，是相當普遍現象。圖為拜登2024年競選連任總統期間，造訪冰淇淋店。（美聯社）

美國前總統拜登 常被媒體拍到吃冰淇淋。83歲的拜登曾直言是冰淇淋愛好者，常在活動路途中到訪當地冰淇淋店。不過，這種嗜甜傾向不是拜登獨有。隨著年齡增長，味蕾出現變化，會逐漸偏好更甜的食物 。

每日郵報報導，一項近期調查發現，略高於半數的美國成年人，吃的糖果比小時候還多。醫師與食品科學專家指出，年紀增長後，味蕾開始退化甚至凋零，更難分辨不同味道。這個過程大約從40歲到50歲開始，隨著時間推移而加劇，讓人更易渴望味蕾較容易察覺到的高糖食物。

伊利諾州 Heal n Cure醫療健康中心創辦人、內科與肥胖醫學醫師Meena Malhotra稱，隨著年齡增長，味蕾整體會變得較不敏銳，甜味通常是人們最後才會喪失感知能力的味覺，過去覺得味道均衡的食物，現在可能會變得平淡無味，「這會讓人更想吃糖」。

甜食也會刺激多巴胺釋放，是一種能刺激大腦愉悅與獎賞中樞的神經傳導物質。隨著年齡增長，多巴胺受體與轉運蛋白會逐漸流失，導致多巴胺自然減少；分解這種化學物質的酵素也變得更活躍，使體內多巴胺含量進一步下降。由於年長者體內多巴胺較少，吃甜食可能有助提升多巴胺水平。

Cape Crystal Brands執行長、食品科學專家Edmund McCormick表示，年長者也更容易缺乏鎂、維生素B12與鋅等營養素，可能會損害味覺感知能力。整體食欲下降，也讓年長者更難攝取足夠的蛋白質。由於蛋白質有助穩定血糖，攝取不足可能導致血糖驟降，進而讓年長者渴望吃糖以穩定血糖水平。

為控制可能有害健康的嗜甜傾向，醫師Malhotra建議，選擇天然帶甜味的食物，像莓果或優格，而不是含添加糖的食品。亞利桑納州Sun Health Wellness營養師Sarah Fagus說，補充足夠水分或許能減少糖分渴望，因為大腦有時會將口渴訊號誤判為飢餓訊號。