全美第十久 加州急診要花3個半小時

最新研究顯示，加州急診患者平均一次就醫耗時3小時27分，排名全美第十久。圖為加州急診室示意圖。（路透）

據KTLA電視台報導，加州 急診患者平均一次就醫耗時3小時27分鐘，排全美第十久。其中，洛馬林達大學醫療中心（Loma Linda University Medical Center）平均長達7小時36分鐘。研究發現，加州心理健康 危機患者在急診平均停留5小時14分鐘，另有約2.1%患者尚未接受診治便自行離開。

電子病歷軟體評比網站FindEMR分析聯邦醫療數據，其中包括加州259家醫院。洛馬林達大學醫療中心平均急診時間逾7小時，是研究所列加州醫院中最長；聖荷西Good Samaritan Hospital為2小時17分鐘，兩者相差逾5小時。研究指出，全美患者在急診的停留時間，平均比2019年增加約20分鐘。

心理健康危機患者面臨的情況尤其嚴重。以加州而言，這類患者5小時14分鐘的平均停留時間，比一般患者多出近1小時50分鐘。FindEMR指出，各州整體急診時間的排名或許令部分民眾意外，但更值得警惕的是，心理健康患者與一般候診患者間的落差；部分州兩者數據相近，另一些州相差數小時，顯示某些州未將心理健康危機患者列為同等優先，或缺乏相應的醫療資源。

全美以馬里蘭州 急診時間最長，平均達4小時17分，心理健康危機患者更達8小時18分。羅德島州以4小時8分居次，麻州4小時2分排第三，德拉瓦州4小時第四，紐約州3小時46分第五；其後依序為伊利諾州3小時34分、佛蒙特州3小時33分、新墨西哥州3小時31分及賓州3小時30分，加州則以3小時27分排名第十。南達科他州平均僅2小時17分，是全美急診時間最短的州，當地心理健康危機患者平均為2小時43分鐘。

該項研究分析聯邦醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）的醫療服務提供者資料，涵蓋全美4017家醫院及約1億3700萬次急診紀錄，統計期間為2024年7月1日至2025年6月30日。