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關稅退款回饋 沃爾瑪等連鎖店降價

記者楊青╱綜合報導
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關稅退款陸續返回企業，沃爾瑪、Burlington、Dollar Tree、Tr...
關稅退款陸續返回企業，沃爾瑪、Burlington、Dollar Tree、Tractor Supply及美妝品牌e.l.f. Beauty等連鎖商家表示將全部或部分退款用於降價，讓民眾分享「關稅退款」帶來的好康。 (路透)

關稅退款陸續返回企業，但並不是所有的商家都將「關稅退款」返還民眾。在南加華人家庭常光顧的大型連鎖店中，沃爾瑪（Walmart）、Burlington、Dollar Tree、Tractor Supply及美妝品牌e.l.f. Beauty，目前表示將全部或部分退款用於降價，讓民眾分享「關稅退款」帶來的好康。

雅虎財經報導，沃爾瑪在7月底收到約29億美元關稅退款，公司表示，相當大一部分已投入消費者讓利行動，商品大幅度降價。最新一季，沃爾瑪推出超過1.1萬項「Rollback」降價商品，涵蓋幾乎所有日常消費品，包括牛絞肉等食品和一般商品。加州目前約有302家沃爾瑪門市，民眾近期購物時，可特別留意商品標示的Rollback價格。

Burlington表示，他們第2季度獲得5500萬美元退款，將全部用於降價。該公司明確表示，不打算把這筆錢用於獲利，而是計畫在下半年全部重新投入價格優惠，讓消費者獲得更低價格。Burlington在加州約有145家門市，對南加州消費者來說，也是這波「關稅退款回饋」值得留意的零售商。

Dollar Tree第2季收到約3.69億美元關稅退款，另還有約1400萬美元相關利息，合計約3.83億美元的關稅退款效益。不過Dollar Tree沒有宣布全面降價，而是採取比較「分散」的方式，把這些資金投入降價、行銷、門市營運及店面改善等多方面。消費者近期可能會看到部分商品優惠促銷，但不是大幅度降價。

在加州擁有98家門市的Tractor Supply也表示將部分關稅退款返還消費者，家中有寵物，或者經常到Tractor Supply Company購買農場、園藝及寵物用品的消費者，可留意他們的價格變化。

美妝企業e.l.f. Beauty近期收到約5110萬美元關稅退款後，宣布對10%的產品線永久降價。e.l.f.商品除了官網，也在大型零售商及網路通路銷售，消費者在不同通路購買時，可以比較價格。

這波關稅退款不是政府按照每位消費者支付的關稅逐一發放現金。主要是企業若是進口商，會先向政府繳納關稅，再根據程序申請退款。企業收到退款後的處理方式，各家公司自己決定，有些直接降價，有些用來抵銷燃油、運輸等成本，也有企業把退款留在獲利中。

精華 FAQ

  • 沃爾瑪、Burlington、Dollar Tree、Tractor Supply及e.l.f. Beauty都已表態，會把全部或部分關稅退款用於降價、促銷，讓消費者直接感受到價格優惠。

  • 沃爾瑪7月底收到約29億美元退款，已投入超過1.1萬項Rollback降價；Burlington收到5500萬美元後，則承諾全數用在下半年價格優惠，不拿去增加獲利。

  • 因為關稅是由進口商先向政府繳納，再依程序申請退款，並非按消費者個人繳稅逐一退回。企業拿到退款後，可自行決定用於降價、抵成本或保留獲利。

沃爾瑪 關稅 雅虎

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