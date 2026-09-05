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受AI影響 年長勞工恐提前離開職場

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一項研究發現，ChatGPT問世後，從事較容易受到AI影響工作的55歲以上勞工，...
一項研究發現，ChatGPT問世後，從事較容易受到AI影響工作的55歲以上勞工，更可能在一年後不再工作。（ChatGPT生成）

人工智慧（AI）是否正在讓接近退休年齡的勞工提早離開職場？一項研究發現，ChatGPT問世後，從事較容易受AI影響工作的55歲以上勞工，更可能在一年後不再工作，其中不少人並非退休，而是失業。

波士頓學院退休研究中心近期發布研究，探討AI除影響年輕人的就業機會，是否也正縮短年長勞工的職涯。研究人員分析美國人口現況調查（CPS）資料，觀察55歲以上勞工相隔一年的就業變化，再根據他們從事的職業，判斷工作內容受AI影響的程度。研究員觀察2014年1月至2025年4月的每年變化情況，並排除就業情況容易受新冠疫情干擾的部分。

所謂受AI影響程度較高，並不代表這份工作一定會被取代，而是工作中有較多任務可交由AI完成。例如處理資料、撰寫程式、檢查文字及整理資訊等工作，較容易使用AI；需要操作機器、體力勞動或與人直接互動的工作，受影響相對較低。

研究發現，從總體趨勢看，從事AI影響程度較高工作的年長勞工，較不容易離開職場。但ChatGPT於2022年11月推出後，這些年長勞工轉為失業或不再工作的機率相對上升。以電腦程式設計師為例，研究模型估算，這類勞工一年後不再工作的機率，從8.7%升至11.1%。較少受AI影響的油漆工，僅從13.5%升至13.7%。

值得注意的是，增加的主要是失業者，也就是沒有工作、但仍在尋找工作的人。研究沒有發現年長勞工退出勞動市場或自稱已退休的機率明顯上升。換言之，部分人可能仍想繼續工作，卻未能留在原來的職位或找到新工作。

AI對年長勞工可能產生幾種不同影響。企業可以利用AI完成部分工作，減少人力需求；部分勞工也可能因不想學習新技術而轉職或離開。另一方面，AI若能幫助員工處理重複工作，也可能讓人工作得更久。但研究人員強調，現有資料只能顯示AI影響程度與就業變化之間存在關聯，不能證明AI直接造成這些人失業。

研究指出，許多政策專家鼓勵民眾延後退休，以累積更多退休儲蓄；但如果年長勞工在職涯後期失去工作，又無法順利再就業，AI帶來的變化可能反而迫使他們提早離開職場。

精華 FAQ

  • 研究鎖定55歲以上勞工，利用美國人口現況調查資料，比較他們相隔1年的工作狀態，再依職業判斷受AI影響程度，觀察ChatGPT問世前後的差異。

  • 像資料處理、寫程式、檢查文字和整理資訊等任務，較容易交由AI完成，因此受影響較高；相較之下，機器操作、體力勞動或直接互動的工作影響較低。

  • 研究發現，增加的主要是失業者，而不是已退休或退出勞動市場的人，代表不少年長勞工可能仍想繼續工作，卻因職位減少或轉職不順而暫時失業。

退休 人工智慧 波士頓

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