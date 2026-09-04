勞工節好市多休息 沃爾瑪營業

今年9月7日勞工節，好市多不營業。（記者王若然╱攝影）

今年勞工節落在9月7日，這是為向美國勞工的經濟貢獻致敬而設立的聯邦假日。

勞工節多數聯邦機構不開門，民眾也很關注零售、超市是否營業。福斯新聞報導，聯邦、州及地方政府機構均不上班，美國郵政（USPS）也將休息一天。多數銀行的分行不對外營業，不過絕大多數自動櫃員機（ATM）仍可正常使用。紐約證券交易所（NYSE）與那斯達克（Nasdaq）當天休市，公立學校及大學也停課。其他業者如UPS、FedEx，以及好市多 當天也都休息。

多數大型零售商與連鎖餐廳則照常營業，包括沃爾瑪 、Target 、CVS藥局、Walgreens、Aldi超市、百貨業者Belk、家得寶（Home Depot）、Lowe's、百思買（Best Buy）、Kohl's百貨、Kroger超市、山姆會員店(Sam's Club)、Whole Foods、Big Lots、Trader Joe's，以及Albertsons。

不過，各分店營業時間因地區而異，建議民眾出門前先上網查詢住家附近分店當天的實際營業時間。以部分大型連鎖店為例，沃爾瑪多數分店營業時間約為清晨6時至晚11時；Kroger超市同樣約為清晨6時至晚11時；Target大致為上午8時至晚10時；家得寶與Lowe's約為清晨6時至晚9時；百思買則約為上午10時至晚9時；山姆會員店當天則提早至當地時間晚6時打烊。

對零售業者而言，勞工節也是每年的重要促銷檔期。許多商場會趁暑假接近尾聲，推出返校用品的最後一波折扣，加上家具、床墊等大件商品的季節性特賣，不少商家勞工節周末比平日更熱鬧。

勞工節於1894年6月28日由時任總統Grover Cleveland簽署法案，成為聯邦假日。第一場慶祝活動可追溯至1882年9月5日，由紐約市的中央勞工聯盟（Central Labor Union）發起。Peter J. McGuire與Matthew Maguire兩人，被認為是在1882年最早提出設立這個節日構想的人。