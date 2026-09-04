我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

熊貓新品牛胸肉爆紅 限時回歸

記者趙健╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
被網友稱為熊貓快餐「史上最好吃新品」的Cantonese BBQ Brisket...
被網友稱為熊貓快餐「史上最好吃新品」的Cantonese BBQ Brisket自9月1日起重新在全美門市供應，限時回歸，售完為止。（熊貓快餐）

熊貓快餐（Panda Express）今年夏天推出的一款牛胸肉新品意外爆紅，首次上市期間賣出超過500萬份，一度接近全美售罄。下架不到一個月，在消費者呼聲下，這款被網友稱為熊貓快餐「史上最好吃新品」的Cantonese BBQ Brisket（廣式燒烤牛胸肉）限時回歸。

根據熊貓快餐公告，Cantonese BBQ Brisket自9月1日起重新在全美門市供應，但這次仍是限時回歸，售完為止。這款餐點今年6月2日首次登上全美菜單，原本只計畫供應至8月10日，沒想到上市後需求超預期，首輪供應期間賣出超過500萬份，並一度接近全美售罄。

熊貓快餐表示，這款牛胸肉是近期限時新品中，引發顧客討論度最高的餐點之一。Allrecipes報導，不少吃過的網友對其評價頗高，有人直接稱它是熊貓快餐「best menu item ever made」（史上最好吃菜色）。

該新品也是熊貓快餐首次將牛胸肉搬上菜單。不同於常見的美式煙燻牛胸肉，它結合美式BBQ與廣式叉燒風味。牛胸肉先經慢煮，再切成厚實小塊，最後放入炒鍋以高溫炙燒，裹上特製的叉燒風味BBQ醬汁。

醬汁加入醬油、辣味發酵豆醬、味醂及芝麻油等調味，因此同時帶有煙燻、鹹香和微甜滋味。熊貓快餐表示，製作時同時選用牛胸肉油脂較豐富及較精瘦的兩個部位，讓一份餐點兼具肥嫩與紮實的不同口感。

除味道外，這款牛胸肉還有另一個特點——蛋白質特別高。根據熊貓快餐公布的營養資料，每份Cantonese BBQ Brisket含44克蛋白質，是目前熊貓快餐整個菜單中蛋白質含量最高的單一餐點。官方甚至將它形容為適合近年流行的「protein-maxxing」高蛋白飲食風潮，希望在一餐中盡可能提高蛋白質攝取量。

如果還嫌44克不夠，熊貓快餐甚至推薦一種高蛋白吃法：將牛胸肉搭配Grilled Teriyaki Chicken，再選Super Greens作為配菜，一餐蛋白質可達86克，另有10克膳食纖維。

想嚐鮮的消費者要把握時間。熊貓快餐並未宣布這次回歸會供應到哪一天，只表示自9月1日起在全美門市限時供應，並明確註明「while supplies last」，也就是各店售完為止。

精華 FAQ

  • 因為首輪上市後銷售超出預期，賣出超過500萬份，還一度接近全美售罄，在消費者持續敲碗下，熊貓快餐才宣布限時回歸供應。

  • 它結合美式BBQ與廣式叉燒風味，牛胸肉先慢煮再切塊，最後以高溫炙燒並裹上特製醬汁，醬料帶有煙燻、鹹香與微甜層次。

  • 每份含44克蛋白質，是熊貓快餐全菜單單一餐點中最高；官方還建議搭配Grilled Teriyaki Chicken與Super Greens，可讓一餐蛋白質達86克。

上一則

南加州卡洪隘口成「地震閘門」 專家：夜不能眠

下一則

華男熱戀送房產、名牌包200萬 分手討回敗訴

延伸閱讀

熊貓快餐不拘正宗 創辦人：定義美式中餐

熊貓快餐不拘正宗 創辦人：定義美式中餐
熊貓快餐程正昌 78歲照拚事業

熊貓快餐程正昌 78歲照拚事業
Chick-fil-A怪味新品爆紅 破10元仍被讚：越吃越上頭

Chick-fil-A怪味新品爆紅 破10元仍被讚：越吃越上頭
中餐館吃飯 通緝男意外遭2警抓獲 被譏抵不過「炒麵太香」

中餐館吃飯 通緝男意外遭2警抓獲 被譏抵不過「炒麵太香」
Chick-fil-A推「雞肉華夫餅」三明治 8月24日起限時供應

Chick-fil-A推「雞肉華夫餅」三明治 8月24日起限時供應
美國炸雞品牌進軍上海「有人排隊2小時」菜單沒有蜂蜜黃油餅乾

美國炸雞品牌進軍上海「有人排隊2小時」菜單沒有蜂蜜黃油餅乾

熱門新聞

李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。（李美萱提供）

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

2026-08-31 20:31
一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本報檔案照）

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

2026-08-31 16:57
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14
這些超市的蔬果很新鮮。（陳女士提供）

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜

2026-09-01 20:00
由於鑄造過程中出現正面雙重模具錯誤，由舊金山鑄幣廠鑄造的1969-S林肯紀念堂一美分硬幣如今價值不菲。（鮑爾斯畫廊）

注意 1美分硬幣圖案如有這情況 可能值60萬

2026-09-01 21:06

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？
招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上

招生難…愈來愈多大學啟動「直接錄取」 沒申請也能上