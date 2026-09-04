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紐森未挺 野火問責法案遭擱置

編譯廖宜怡╱綜合報導
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加州眾議會議長里瓦斯宣布，本會期不會推進旨在追究公用事業公司野火責任的SB 49...
加州眾議會議長里瓦斯宣布，本會期不會推進旨在追究公用事業公司野火責任的SB 492號提案。（美聯社）

加州眾議會宣布，將擱置一項旨在追究公用事業公司引發野火責任的法案。

加州郵報報導，加州眾議會議長里瓦斯（Robert Rivas）1日宣布，眾議會在本會期結束前，不會再推進野火改革方案SB 492號提案，理由是這項法案未能為倖存者提供足夠的救濟，也無法追究公用事業公司引發野火的責任。

SB 492號提案的重點在於設立加州野火問責制度，以及公用事業公司在其設備引發災難性火災時應承擔多少經濟責任。眾議會決定擱置這項提案，等於扼殺了這項提案在本會期獲得通過的機會。

里瓦斯發出聲明說：「我們將繼續推動野火改革這一棘手但非常重要的問題，州政府不應該在野火倖存者失去一切的情況下就此作罷。」

在眾議會做出這項決定之前，州長紐森（Gavin Newsom）敦促議員在本會期結束前就野火改革達成協議，隨後便展開了長達數周的談判，參與談判者包括議員、公用事業公司、野火倖存者、消費者權益人士、訴訟律師和勞工團體。

紐森近期因試圖將更多公用事業公司造成的野火成本轉嫁給房屋保險公司而飽受批評，因為此舉有可能導致加州房屋保費進一步上漲。

針對議會的決定，「伊頓山火倖存者網路」（Eaton Fire Survivor’s Network）領導人陳喬伊（Joy Chen，音譯）與「消費者監護人」（Consumer Watchdog）總裁庫爾特（Jamie Court）發表了聯合聲明抨擊議會。他們在聲明中說：「SB 492提案是領導層協商達成的一項妥協方案。現在它胎死腹中，是因為公用事業公司想要更多。企業特殊利益團體和公用事業說客寧願扼殺這項法案，也不願接受妥協方案。」

紐森也發表聲明說：「這項法案提出的改革方案固然重要，但它並無法解決野火危機的根本結構性問題。換言之，這一方案不足以應對當前的嚴峻形勢。唯一的解決辦法是徹底解決問題，而非只是解決問題的一部分。」

精華 FAQ

  • 眾議會認為這項法案未能為野火倖存者提供足夠救濟，也無法充分追究引發野火的公用事業公司責任，因此決定在本會期結束前不再推進。

  • SB 492的重點是建立加州野火問責制度，並明確公用事業公司在設備引發災難性火災時，應承擔多大程度的經濟責任與賠償義務。

  • 紐森先敦促議員在會期前達成野火改革協議，之後展開數周談判，但法案仍遭擱置，等於失去本會期通過機會，也引發倖存者與消費者團體批評。

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