法廊快報／乘客未繫安全帶 罰款誰付取決年齡

依據《加州交通法規》，乘客未繫安全帶時，罰單應由駕駛還是乘客承擔，取決於乘客的年齡。圖為安全帶示意圖。（路透／Alamy）

沙加緬度蜂報報導，為了維護道路安全，從寵物 抱在腿上到乘客坐在皮卡車斗，加州 制定了一系列法規。其中，最關鍵的安全規定之一就是繫好安全帶。

根據《加州駕駛手冊》（California Driver's Handbook），加州自1986年起即強制要求駕駛與乘客繫安全帶。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）資料顯示，安全帶每年在全美挽救近1萬5000條生命；然而，該機構也指出，仍有數百萬名駕駛與乘客「未落實這項簡單的防護措施」。

那麼，警方可以單純因為沒繫安全帶而攔查車輛嗎？如果車上的乘客沒繫安全帶，罰單該算誰的？

根據加州交通法規，車輛於公路上行駛時，駕駛與乘客皆必須正確繫妥安全帶。駕駛在開車前，有責任確保車內每位乘客均已繫上安全帶。

加州法律確實提供少數例外情形：計程車司機於市區道路載運付費乘客時可獲豁免，但計程車前座乘客仍須繫安全帶；租賃禮車與授權緊急車輛適用類似規定，駕駛與前座乘客均強制要求繫安全帶。搭乘授權緊急車輛執行公務的特定公職人員亦在豁免之列。

依據加州交通法規，乘客未繫安全帶時，罰單應由駕駛還是乘客承擔，取決於乘客的年齡。

未滿16歲乘客：根據Piering Law Firm律師事務所解釋，駕駛須負起確保其正確約束的責任，若未依規定繫妥，罰單將開給駕駛。年滿16歲以上乘客：須自行承擔繫安全帶的法律責任，若未遵守規定，警察將直接向該乘客開罰。

根據加州罰金基準表，未繫安全帶的基本罰金為20美元。加上罰款和訴訟費用後，罰單的總費用可能接近200美元。