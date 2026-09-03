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「富爸爸窮爸爸」作者 自稱背債12億致富

編譯組／綜合報導
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「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki）。（英文維基...
「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki）。（英文維基百科 / Gage Skidmore from Surprise）

暢銷自助理財書「富爸爸，窮爸爸」作者羅伯特•清崎（Robert Kiyosaki），最近親自揭示因其廣泛的房地產投資，而致負債累積至驚人的12億美元，他以此分享如何透過借貸來購買創收資產，成為致富之道。

這位79歲的自助與理財大師以推廣致富之道而使自己累積巨富，尤其於1997年出版暢銷書「富爸爸，窮爸爸」，迄今已售出超過4400萬冊。他表示，自己的房地產帝國正是建立在約12億美元的債務之上。

在多個播客節目和訪談中，清崎都曾引用這個負債數目，證明以借貸購買創造收入的資產，是致富的運作方式。「紐約郵報」引述他在今年夏天於播客節目「Get Rich Education」時所說的話：「所以，我負債12億美元。」

清崎的方法是在房產升值時，進行抵押貸款。之後，他將貸款所得作為免稅收入，而不是把房產出售。他也會將個別投資分散到不同的有限責任公司（LLC）中，以避免因其中一項交易失敗連累其他投資項目。

然而，清崎告誡聽眾，在不了解風險的情況下，不要單純仿傚他的做法：「不應該照搬我的做法，對吧？我是從1974年就開始研究這個了，如果你想學習如何運用債務，最好先接受一些相關教育。」

他的前妻兼商業夥伴金・清崎（Kim Kiyosaki）對公開報導提及清崎的負債數額提出質疑。她在接受雜誌「浮華世界」（Vanity Fair）採訪時表示，這筆債務是與清崎與合夥人共同擁有約1500套公寓而來，並不影響他的個人債務。

她補充說，其前夫只是故意使用那12億美元的數字來吸引公眾的注意力，以此展示投資債務可以是一種極佳的理財策略。

「浮華世界」雜誌報導，如果清崎自言的年收入為300萬美元屬實，那麼他實際的負債份額可能只在3000萬美元到6000萬美元之間。

精華 FAQ

  • 他表示，自己的房地產帝國是建立在約12億美元債務之上，並藉此說明借貸購買可創收資產，能成為累積財富的方式。

  • 他的做法是在房產升值後進行抵押貸款，將貸來的資金視為免稅收入，而不是出售房產，並把投資分散到不同LLC以降低風險。

  • 前妻金・清崎質疑這筆債務是合夥持有約1500套公寓的總額，不代表他個人負債；《浮華世界》也推估其實際負債份額可能僅3000萬至6000萬美元。

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