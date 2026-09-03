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郵輪嚴格限制電器功率 要留意不少禁攜品

記者張宏／綜合報導
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一名旅遊業者日前搭乘迪士尼郵輪時，發現自己用了多年的一樣電器，竟因「功率超標」被...
一名旅遊業者日前搭乘迪士尼郵輪時，發現自己用了多年的一樣電器，竟因「功率超標」被沒收，圖為示意圖。（本報檔案圖）

郵輪上真正在禁止清單的東西恐怕讓不少旅客跌破眼鏡。一名旅遊業者日前搭乘迪士尼郵輪時，發現自己用了多年的一樣電器，竟因「功率超標」被沒收。到下船領取時，她發現至少30多台同品牌電器全都「坐牢」，戲稱現場根本是「頭髮監獄」。更令人意外的是，迪士尼郵輪禁止攜帶的物品中，連Amazon Fire TV Stick、Apple TV等串流裝置和機器人都榜上有名。

據《休閒與旅遊》報導，旅遊公司執行長Beci Mahnken去年秋天從佛羅里達州登上全新「迪士尼命運號」郵輪後，發現熟悉一個自用品不見，取而代之的是一張來自郵輪客服團隊的通知單。通知上寫著，基於安全及保安原因，她的一件物品無法帶上郵輪，並要求她保留收據，以便在郵輪旅程結束後，前往郵輪碼頭的「沒收物品櫃台」領回。

原來，問題出在吹風機的電壓與功率超過郵輪規定。依照迪士尼郵輪規範，旅客攜帶的吹風機最高不得超過220伏特、2000瓦，或110伏特、1500瓦，「迪士尼冒險號」則規定所有吹風機最高不得超過230伏特、2000瓦。

Beci Mahnken下船後到港口沒收物品櫃台，她稱其為「頭髮監獄」，竟看到至少30多台Dyson吹風機一起擺在那裡，「一台台像是在豪華SPA度假一樣，說不定還在交換吹風機八卦，順便品頭論足旁邊那些被沒收的蒸氣掛燙機」。

事實上，據迪士尼郵輪官網，基於安全考量，還有以下物品禁止或限制攜帶上船：電熨斗、蒸氣掛燙機、延長線、延長插座、電熱墊，甚至Amazon Fire TV Stick、Apple TV、Google Chromecast和Roku等串流裝置。此外，果汁機、咖啡機、香氛擴香器、電熱毯、電鍋、串燈，以及遙控飛機、無人機、遙控玩具車，甚至《星際大戰》中的機器人玩具等，也都屬於禁止攜帶或使用的物品。蠟燭、薰香、氣球、風箏、充氣床墊、門後掛式收納袋或掛鉤，甚至鮮花、植物、水果等農產品，也可能不能帶上船。

Beci Mahnken提醒大家出發前先檢查攜帶的電器工具，不過值得注意的是，各家郵輪公司的違禁物品規定並不完全相同，要根據所搭乘郵輪公司標準為主。

迪士尼郵輪有眾多禁品不能帶上船。（迪士尼網站截圖）
迪士尼郵輪有眾多禁品不能帶上船。（迪士尼網站截圖）

精華 FAQ

  • 因為該吹風機的電壓與功率超過郵輪規定，船方基於安全及保安原因將其扣留，並要求旅客下船後到碼頭的沒收物品櫃台領回。

  • 依規定，旅客攜帶的吹風機最高不得超過220伏特、2000瓦；若是110伏特規格，則上限為1500瓦，而迪士尼冒險號則規定最高230伏特、2000瓦。

  • 禁攜或受限物品還包括電熨斗、蒸氣掛燙機、延長線、電熱墊，以及Amazon Fire TV Stick、Apple TV、Google Chromecast、Roku等串流裝置，甚至部分玩具與農產品也可能禁止。

郵輪 迪士尼 佛羅里達州

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