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搭上這班最長航程郵輪 大半年吃住一次搞定

編譯組／綜合報導
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這首阿札馬拉探索號（Azamara Quest）郵輪將於2029年肩負起歷來航程...
這首阿札馬拉探索號（Azamara Quest）郵輪將於2029年肩負起歷來航程最長、遊歷地區最多的環球郵輪之旅——歷時179天，覆蓋五大洲共40個國家或地區。（阿札馬拉郵輪公司官網）

郵輪旅遊資訊公司Cruise Fever報導，一條從加州出發的全新195天郵輪旅線，將於2029年啟航，造訪五大洲40個國家或地區的126個港口。這將會歷來郵輪航程最長、遊歷的地理範圍最廣的環球航行。

這項全新郵輪之旅由阿札馬拉郵輪公司（Azamara Cruises）經營，搭乘的郵輪名為阿札馬拉探索號（Azamara Quest），將於2029年初從加州聖地牙哥出發，開啟史詩般的航程，在195天後抵達哥本哈根。

該旅程亦會提供兩個較短航程的選擇。一是在179天後抵達倫敦，另一是從雪梨出發，最後抵達哥本哈根，為時139天。

195天的全航程將停泊126個港口，包括16個過夜點停靠港和60個深夜啟航港。留在港口的時間將超過2029年內任何其他的郵輪環球航線，占了整個航程的65%。當中，12個港口將是阿札馬拉郵輪首次停泊的。

從聖地牙哥到倫敦的179晚郵輪之旅將橫跨五大洲，其中包括52晚的晚間航行、16晚過夜停留和12晚泊於首次停靠港口；而從雪梨到哥本哈根的139晚郵輪之旅亦是跨越五大洲，包括43個晚的晚間航行、11晚過夜停留和4晚泊於首次停靠港口。

阿札馬拉郵輪公司行程規劃主管Michael Pawlus在一項聲明中表示：「我們為2029年環球航線系列感到無比自豪，我們精心安排每一段航程的時間，讓客人能夠真正融入到他們所到之地，相信他們一定會喜歡我們精心設計的航線。我們興奮地期待在接下來的幾星期內，向客人詳細介紹行程安排和所有細節。」

此項環球之旅將於2026年9月23日開放預訂，屆時郵輪公司將公布更多旅程細節，包括完整行程、郵輪包含項目、獨家活動及「AzAmazing Evenings」特別活動。

另外兩段較短的航程將於2026年10月14日開放預約。

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精華 FAQ

  • 全程長達195天，將造訪5大洲、40個國家或地區與126個港口，還包含16個過夜停靠點和60個深夜啟航港，規模創下郵輪環球航線新紀錄。

  • 主航程由阿札馬拉探索號執行，預計2029年初自加州聖地牙哥啟航，195天後抵達哥本哈根；另有179天版到倫敦，以及139天版從雪梨到哥本哈根。

  • 郵輪公司宣布，完整環球之旅將於2026年9月23日開放預訂；較短航程則在2026年10月14日開放。屆時還會公布完整行程、包含項目、獨家活動與AzAmazing Evenings細節。

加州 聖地牙哥 郵輪

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