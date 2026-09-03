華航勞工節亞洲航線優惠 西雅圖往返桃園最低744起

華航再推勞工節優惠，最低票價往返只要750美元起。（華航提供）

中華航 空推出勞工節限時優惠，精選亞洲航線來回機票最低750美元起，促銷自9月4日起至18日，符合條件的旅客可提前鎖定今年秋冬至明年春季的亞洲行程。

華航表示，此次優惠適合希望利用秋冬及春季假期前往亞洲的旅客，從美國及加拿大多個城市出發，可前往包括台灣、菲律賓、越南 等亞洲目的地。部分美國內陸城市旅客可透過轉機，經華航指定的北美航點前往優惠航點。

依華航公布的優惠資訊，西雅圖 往返桃園最低744美元起，洛杉磯及安大略往返馬尼拉最低787美元起，舊金山往返胡志明市最低798美元起。此外紐約往返馬尼拉最低1012美元起，鳳凰城往返馬尼拉最低779美元起。加拿大方面，溫哥華往返馬尼拉最低1031加元起。

此次優惠票價的促銷日期為4日至18日，美國出發適用旅行日期為10月1日至2027年5月21日，加拿大出發則為11月1日至2027年5月24日。不過12月11日至12月24日列為不適用日期，旅客訂票須特別留意。

華航此次優惠涵蓋自洛杉磯（LAX）、安大略（ONT）、舊金山（SFO）、紐約（JFK）、西雅圖（SEA）、鳳凰城（PHX）及溫哥華（YVR）出發指定航線，也包括從美國內陸城市轉機、經上述機場出發的行程。

除傳統來回行程外，優惠票價也適用單程、缺口行程及環程，並可適用兒童票價折扣，讓旅客在規劃多城市亞洲之旅時擁有更多彈性。華航提醒，實際優惠票價仍須以華航官網訂票系統查詢結果為準，票價及座位數量可能依航班與訂票時間有所不同。

值得一提的是，9月起旅客一登機，就可搶先觀賞「周遊記3」精采片段， 跟著樂壇天王周杰倫與藝人好友的旅行足跡，隨著熟悉的旋律展開旅程，分享音樂、魔術及精彩互動。華航是首家獲得實境節目「周遊記3」機上播映權的航空公司。

9月起旅客一登機，就可搶先觀賞「周遊記3」精采片段。（華航提供）