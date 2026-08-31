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加州多個城市特定族裔人口比例 全美最高

編譯廖宜怡／綜合報導
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南加奇諾岡台裔人口比例在全美各大城市中居冠。（取自谷歌地圖）
南加奇諾岡台裔人口比例在全美各大城市中居冠。（取自谷歌地圖）

為了更全面了解加州各族裔人口的聚居情形，舊金山紀事報利用美國人口普查數據，分析出加州各城市人口比率最高的族裔，其中一些城市的特定族裔人口比例甚至是全美最高。

紀事報使用的是2020年到2024年收集到的人口普查數據，每個族裔組別都包含了純正和認同自己是該族裔的混血居民，然後根據約占全美家庭總數7%的問卷答案，估算得出每個城市該族裔人口所占比例。

分析結果顯示，加州特定族裔人口占比最高的城市是東洛杉磯，該市墨西哥裔人口比率高達86%；其次是西敏市（Westminster），該市越南裔人口比率為48%；阿罕布拉的華裔人口（不含台灣裔）以及格蘭岱（Glendale）的亞美尼亞裔人口比率並列第三，均為38%。

此外，加州有多個城市最大族裔的人口比率為全美各城市中最高，前五名是西敏市越南裔48%、阿罕布拉華裔38%、格蘭岱亞美尼亞裔38%，灣區德利市（Daly City）菲律賓裔32%和佛利蒙印度裔30%。另外，奇諾岡（Chino Hills）的台裔人口比率也以2.9%排名全美最高。

一些人口較少的族裔在加州也有其代表城市。例如，普安那公園市（Buena Park）以韓裔人口最多，托倫斯（Torrance）以日裔人口最多，皆占13%。另外，杜拉瑞市（Tulare）人口最多的族裔是葡萄牙裔，占該市人口6.5%。這對參加過這座中谷城市一年一度的葡萄牙節的人來說，或許並不令人意外。

精華 FAQ

  • 舊金山紀事報運用2020年至2024年的人口普查資料，並結合約占全美家庭總數7%的問卷答案，估算各城市不同族裔人口比率，以呈現族群聚居情形。

  • 東洛杉磯墨西哥裔占86%最高；西敏市越南裔占48%；阿罕布拉華裔與格蘭岱亞美尼亞裔各為38%，顯示這些城市具有高度族裔集中現象。

  • 灣區德利市菲律賓裔占32%、佛利蒙印度裔占30%都列全美前段；奇諾岡台裔占2.9%也居全美最高，另有普安那公園韓裔與托倫斯日裔各占13%。

加州 舊金山 人口普查

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