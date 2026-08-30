我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳母親去世 傳進食噎到送醫不治 享壽102歲

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

加州5大危險景點 半圓丘、內華達瀑布在優勝美地國家公園

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
優勝美地國家公園半圓丘。（美聯社）
優勝美地國家公園半圓丘。（美聯社）

加州擁有許多令人嘆為觀止的風景名勝，不幸的是，有些遊客在造訪一些景點後無法活著離開。

加州郵報報導，房地產經紀人馬利諾（Lindsey Marino）在TikTok上傳一段影片，列舉加州一些非常危險的知名景點，包括優勝美地兩個景點，這兩個景點不僅以壯麗景色聞名於世，也因其存在的死亡威脅惡名昭彰。他列出的五大危險景點如下：

死亡谷國家公園（Death Valley National Park）

占地340萬畝，是加州最危險的沙漠地區之一，因死亡人數眾多而得名。根據最新調查，從2007年到2024年，共有68人在死亡谷國家公園內死亡，平均每年4人。馬利諾指出，隨著氣溫升高，諸如像爆胎或汽車電瓶沒電等小問題都可能危及生命，導致遊客脫水、筋疲力竭和中暑。美國國家公園管理局稱，死亡谷近年最常見的死因是交通事故，占死亡總數的25%，中暑占20%。

半圓丘（Half Dome）

位於優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的半圓丘海拔8800呎，是許多健行愛好者的夢想之地。前往半圓丘的健行步道長14到16哩，沿途設有鋼索協助遊客攀登山峰。但自1948年以來，已至少有15人在鋼索步道和頂峰上喪生。公園管理人員提醒遊客，在暴風雨烏雲密布或地面潮濕時，應與鋼索保持距離，以免遭到雷擊。

內華達瀑布（Nevada Falls）

內華達瀑布是優勝美地國家公園內另一致命景點，這座高594呎的瀑布在過去20年裡奪走多人生命，包括今年6月在此處墜崖死亡的22歲男子，以及2013年在瀑布上方水域游泳、不幸被急流捲走溺斃的19歲沙加緬度青年。

海洋灘（Ocean Beach）

位於舊金山的海洋灘因有強烈的離岸流、冰冷的海水和洶湧的巨浪，長期以來被認為是灣區最危險的沙灘，光是1998年就有7人在此溺水身亡。今年6月，一名衝浪者也在此處被海浪吞噬喪生。馬利諾說：「從未到過這裡的人可能只會覺得，此處不過是加州眾多美麗海灘之一，但當地人不這麼認為，因為致命巨浪可能毫無預警襲來。」

惠特尼山（Mount Whitney）

美國本土最高峰，海拔1萬4505呎，橫跨巨杉國家公園（Sequoia National Park）和印宇國家森林（Inyo National Forest），是山友的熱門目的地，但馬利諾表示，登頂只完成了這項挑戰的一半。他說：「大多數人都沒有意識到，下山路才最令人措手不及。高山症、午後暴雨、嚴寒和精疲力竭，都可能將一次夢寐以求的旅行變成一場悲劇。」

優勝美地瀑布。（本報檔案照）
優勝美地瀑布。（本報檔案照）

精華 FAQ

  • 名單包括死亡谷國家公園、優勝美地的半圓丘與內華達瀑布、舊金山海洋灘，以及惠特尼山。這些景點雖然風景壯麗，但都伴隨明顯的致命風險。

  • 死亡谷面積廣大、氣溫極高，像爆胎或電瓶沒電這類小故障都可能讓人陷入脫水、中暑或筋疲力竭。統計顯示，2007到2024年已有68人死亡，交通事故與中暑最常見。

  • 半圓丘需沿鋼索攀登，1948年以來至少15人死於步道或山頂；天候潮濕或雷雨時更危險。內華達瀑布則曾發生墜崖與溺斃事故，過去20年奪走多人生命。

優勝美地 加州 TikTok

上一則

職業移民綠卡申請積壓 中國公民恐需等25年

下一則

台裔掌舵 市值70億生技大廠遷離加州

延伸閱讀

優勝美地的名片

優勝美地的名片
優勝美地公園警告：別在大橡樹下逗留 樹枝可能突斷落

優勝美地公園警告：別在大橡樹下逗留 樹枝可能突斷落

水庫乾旱露底 鮑威爾湖、密德湖水先後發現人體遺骸

水庫乾旱露底 鮑威爾湖、密德湖水先後發現人體遺骸

死亡谷130度奪命法國遊客 車陷泥地 徒步求援途中身亡

死亡谷130度奪命法國遊客 車陷泥地 徒步求援途中身亡
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
「令人嘆為觀止」 Don Horsley聖馬刁縣立公園 8月17日開放

「令人嘆為觀止」 Don Horsley聖馬刁縣立公園 8月17日開放

熱門新聞

華人赴美生子，為給子女多條出路。此為示意圖，家長陪孩子赴美讀書。（記者邵敏／攝影）

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

2026-08-26 20:28
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

2026-08-25 21:31
華女在機場領取行李期間，被ICE執法人員拘捕。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

2026-08-26 16:52
北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照