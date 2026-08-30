加州5大危險景點 半圓丘、內華達瀑布在優勝美地國家公園

優勝美地國家公園半圓丘。（美聯社）

加州 擁有許多令人嘆為觀止的風景名勝，不幸的是，有些遊客在造訪一些景點後無法活著離開。

加州郵報報導，房地產經紀人馬利諾（Lindsey Marino）在TikTok 上傳一段影片，列舉加州一些非常危險的知名景點，包括優勝美地 兩個景點，這兩個景點不僅以壯麗景色聞名於世，也因其存在的死亡威脅惡名昭彰。他列出的五大危險景點如下：

死亡谷國家公園（Death Valley National Park）

占地340萬畝，是加州最危險的沙漠地區之一，因死亡人數眾多而得名。根據最新調查，從2007年到2024年，共有68人在死亡谷國家公園內死亡，平均每年4人。馬利諾指出，隨著氣溫升高，諸如像爆胎或汽車電瓶沒電等小問題都可能危及生命，導致遊客脫水、筋疲力竭和中暑。美國國家公園管理局稱，死亡谷近年最常見的死因是交通事故，占死亡總數的25%，中暑占20%。

半圓丘（Half Dome）

位於優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的半圓丘海拔8800呎，是許多健行愛好者的夢想之地。前往半圓丘的健行步道長14到16哩，沿途設有鋼索協助遊客攀登山峰。但自1948年以來，已至少有15人在鋼索步道和頂峰上喪生。公園管理人員提醒遊客，在暴風雨烏雲密布或地面潮濕時，應與鋼索保持距離，以免遭到雷擊。

內華達瀑布（Nevada Falls）

內華達瀑布是優勝美地國家公園內另一致命景點，這座高594呎的瀑布在過去20年裡奪走多人生命，包括今年6月在此處墜崖死亡的22歲男子，以及2013年在瀑布上方水域游泳、不幸被急流捲走溺斃的19歲沙加緬度青年。

海洋灘（Ocean Beach）

位於舊金山的海洋灘因有強烈的離岸流、冰冷的海水和洶湧的巨浪，長期以來被認為是灣區最危險的沙灘，光是1998年就有7人在此溺水身亡。今年6月，一名衝浪者也在此處被海浪吞噬喪生。馬利諾說：「從未到過這裡的人可能只會覺得，此處不過是加州眾多美麗海灘之一，但當地人不這麼認為，因為致命巨浪可能毫無預警襲來。」

惠特尼山（Mount Whitney）

美國本土最高峰，海拔1萬4505呎，橫跨巨杉國家公園（Sequoia National Park）和印宇國家森林（Inyo National Forest），是山友的熱門目的地，但馬利諾表示，登頂只完成了這項挑戰的一半。他說：「大多數人都沒有意識到，下山路才最令人措手不及。高山症、午後暴雨、嚴寒和精疲力竭，都可能將一次夢寐以求的旅行變成一場悲劇。」

優勝美地瀑布。（本報檔案照）