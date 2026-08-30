入學人數大減 加州關校潮來襲

加州入學人數劇減，學校紛紛關閉。（美聯社）

由於加州 入學人數多年來持續減少，導致各地學校以驚人的速度關閉，超過1萬9000名加州學生今年面臨了非常不同的返校日。

加州郵報報導，加州公立學校 2025-2026學年入學人數下降1.3%，相當於近7萬5000人，是自2021至2022學年以來的最大降幅。學校經費基本上與入學人數掛鉤，學生人數減少意味經費減少，但學區 的營運成本沒有減少。

加州學生人數減少並非偶然。數據顯示，加州入學人數從2016年開始下降，在新冠疫情期間加速下降，但學校關閉數量在2016年到2023年間不增反減。隨後，關校潮突然席捲而來，2025年關閉79所學校，今年至今已關閉73所。

根據EdSource報導，洛杉磯聯合學區關校的情況尤其嚴重，該學區一年內學生人數減少約1萬6765人，被迫關閉14所學校。灣區聖荷西聯合學區學生人數自2015至2016學年以來減少22.5%，已關閉五所學校，屋崙聯合學區學生人數少了8.7%，也關閉五所學校。

加州郵報指出，學校關閉潮是多因素造成：新生兒人數急遽減少、許多家庭搬離加州或遷往州內生活成本較低的地區、移民執法力度加大等。

根據美國公共政策研究院的數據，加州生育率從2007年每名女性生育2.21個孩子降至2023年的1.48個，遠低於維持人口穩定所需的2.1個，部分原因是青少年生育率急遽下降，自1991年以來已暴跌86%。

加州郵報認為，加州學區其實可以將這一危機視為轉機。截至2025年，加州學校每個班級平均約有21名學生，全美平均只有約15名。與其直接裁減教師和課程，學區或許可以利用學生人數的減少來緩解教室過度擁擠的問題，同時讓教師有更多時間對學生進行一對一輔導。