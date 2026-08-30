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職業移民綠卡申請積壓 中國公民恐需等25年

編譯廖宜怡／綜合報導
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報告顯示，部分今年申請美國職業移民綠卡的中國公民需等25年才能獲得，印度公民等待...
報告顯示，部分今年申請美國職業移民綠卡的中國公民需等25年才能獲得，印度公民等待時間更是長達179年。（美聯社）

國家政策基金會（National Foundation for American Policy）最近公布的一份報告指出，部分今年提出美國職業移民綠卡申請的中國公民需要等待25年才能拿到綠卡，印度公民的等待時間更長達179年。國家政策基金會稱，這些驚人的等待時間是因為積壓的申請案件超過120萬件造成。

舊金山紀事報表示，為外國技術勞工提供的職業移民綠卡由於需求遠超過法定限額，積壓的數量近年來急劇增加。

聯邦移民法將美國每年可發放的職業綠卡上限訂在14萬張左右，每年發給任何一個國家公民的綠卡數量不得超過總申請人數的7%。對美國職業綠卡需求量大的國家，其公民往往要等待數十年。

對移民政策持相反意見的兩方支持者認為，漫長的綠卡等待時間反映現行制度需要立即改革。職業綠卡支持者呼籲提高年度配額上限，反對者則呼籲暫停接受申請，或禁止發放以就業為目的的綠卡。

國家政策基金會這份報告計算了不同類型職業綠卡的等待時間。等待時間最長的是EB-2類別（第二優先），適用於擁有高學歷或「傑出才能」人士。第一優先EB-1是專為能證明自己擁有「傑出才能」的人士而設，等待時間比EB-2短得多，中國公民約需五年。第三優先是EB-3技術勞工，中國公民需要等待約七年。

支持合法技術移民的人士認為，對於尋求美國永久居留權的人而言，不符現實的等待時間會讓移民家庭陷入困境，也會使美國雇主難以雇用和留住外國人才。

國家政策基金會執行董事安德森（Stuart Anderson）說：「許多美國人沒有意識到合法移民美國的困難度有多高，即使對美國技能最精湛、最具創新精神的人才來說，也難如登天。」

大部分申請職業綠卡者是從獲得臨時H-1B工作簽證開始，而H-1B簽證持有人大多從事科技業相關工作。在等待綠卡申請結果的過渡期中，申請人須嚴格遵守各項規定，包括必須繼續從事符合條件的職業，且必須有雇主擔保。萬一H-1B簽證持有人遭到裁員，他們只有60天的時間另找新工作，否則就得離開美國。

反對技術移民合法化的人士認為，移民案件積壓問題反映出現行制度偏袒外國勞工，會對國內科技勞動力造成損害。數據顯示，美國大學電腦工程系畢業生失業率在2024年接近8%，在各大學科系中排名第二。

精華 FAQ

  • 主要原因是申請案件積壓超過120萬件，而美國每年職業綠卡名額僅約14萬張，且單一國家還有7%上限，讓需求高的國家等待時間被大幅拉長。

  • 等待時間最長的是EB-2第二優先，適用於擁有高學歷或具「傑出才能」的人士。相比之下，EB-1等待較短，中國公民約5年，EB-3技術勞工約7年。

  • 支持者認為漫長等待會傷害移民家庭，也讓美國雇主難留人才，主張提高年度配額；反對者則認為制度偏袒外國勞工，可能損害國內科技勞動力。

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