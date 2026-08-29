我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尼泊爾洪災至少623死 遺體塞爆太平間 48小時恐爆公衛危機

景甜捲代孕官非 AI也湊熱鬧神還原狗血劇 網嫌男主太帥

先算算「回本年齡」美國民眾晚領社安金未必划算

記者趙健/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
如果為等到70歲才開始領取，期間放棄數年的社安金，就需要靠之後每月增加的金額慢慢...
如果為等到70歲才開始領取，期間放棄數年的社安金，就需要靠之後每月增加的金額慢慢追回來。(美聯社)

社安金愈晚領，每月拿到的錢愈多，但這不代表愈晚領愈划算。如果為等到70歲才開始領取，期間放棄數年的社安金，就需要靠之後每月增加的金額慢慢追回來。究竟要活到幾歲才真正回本？一個「回本年齡」（break-even age）的簡單計算，幫助退休族決定何時領取社安金。

財經媒體24/7 Wall St報導，美國民眾最早可從62歲開始領取社安金，但提前領取會使每月福利減少。對1960年或之後出生的人而言，完全退休年齡為67歲；若超過完全退休年齡後延後領取，福利金額每年約增加8%，直到70歲為止。

乍看之下，等到70歲似乎最划算，但問題在於，等待期間原本可以領到的錢也全部放棄。因此，真正需要比較的是：每月增加的金額，要花多久才能把前幾年少領的補回來。

例如，退休人士若從67歲開始領取，每月可拿2000美元；若等到70歲，每月福利可提高至2480美元，相當於每月多480美元。

但為多拿這480美元，他必須放棄67歲至70歲整整36個月的福利，也就是7萬2000美元。之後每月多領480美元，需要150個月、也就是12年半，才能追回前面少領的金額。也就是要到82歲半左右，兩種方案累計領取的社安金才會同樣達到37萬2000美元。

如果活過82歲半，70歲才開始領取的人之後會逐漸占優勢；若沒有，67歲開始領取反而可能累計拿到更多。

如何計算「回本年齡」？首先，可在SSA.gov建立個人帳戶，查看根據自己工作及收入紀錄估算的社安金福利，再比較不同年齡開始領取時的月領金額。

假設67歲開始每月領1800美元，等到70歲增加至2232美元。延後36個月意味著先放棄6萬4800美元，而70歲後每月可多領432美元。將6萬4800美元除以432美元，得到150個月，即12年半。再把12年半加到70歲，得到的「回本年齡」同樣是82歲半。

因此，計算方式可簡單理解為：延後期間放棄的社安金總額 ÷ 延後之後每月多領的金額 = 需要多久才能回本。

當然，這只是一種簡化計算，沒有納入生活成本調整（COLA）等其他因素。但它可以讓退休人士更直觀比較「早領」和「晚領」究竟哪一種更適合自己。

精華 FAQ

  • 因為延後領取雖能提高每月福利，但等待期間原本可領的金額會全部放棄，必須靠之後每月多領的部分慢慢補回，所以要看是否能活到回本年齡。

  • 若67歲每月領2000美元、70歲增至2480美元，3年共少領72000美元；之後每月多480美元，需要150個月，也就是12年半，約到82歲半才回本。

  • 可先到SSA.gov查自己的預估福利，再比較不同年齡開始領取的月領金額，將延後期間少領的總額除以晚領後每月多出的金額，就能估算回本年齡。

社安金 退休

上一則

聖嬰現象海水升溫 熱帶及亞熱帶巨毒海蛇威脅南加州海灘

下一則

美勞工節旅遊熱點機票漲20% 阿拉斯加郵輪受歡迎

延伸閱讀

加州居住成本高 60歲想舒適退休 存款100萬不夠用

加州居住成本高 60歲想舒適退休 存款100萬不夠用
70歲伴侶都領社安補助金 婚後每月福利少近500元

70歲伴侶都領社安補助金 婚後每月福利少近500元
退休財務沒破洞！長期照顧險與年金規劃全攻略

退休財務沒破洞！長期照顧險與年金規劃全攻略
67歲夫妻穩過晚年生活 兒返鄉一句話「退休資產瞬間砍半」

67歲夫妻穩過晚年生活 兒返鄉一句話「退休資產瞬間砍半」
安心退休？美多數長者有資產缺現金

安心退休？美多數長者有資產缺現金
夢想在退休後擁有湖畔小屋？先算清楚這些帳

夢想在退休後擁有湖畔小屋？先算清楚這些帳

熱門新聞

華人赴美生子，為給子女多條出路。此為示意圖，家長陪孩子赴美讀書。（記者邵敏／攝影）

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

2026-08-26 20:28
北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

2026-08-25 21:31

超人氣

更多 >
變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」

變公民更嚴了 USCIS即起恢復入籍「鄰里調查」
把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？

把安大略湖更名美國湖 克魯曼：何不把太平洋改這名字？
好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元

好市多勞工節折扣提前開跑 這些商品最高直降400元
美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包

美40兆國債 從3方面衝擊每個人荷包
她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點

她讚這款「台灣最強鳳梨酥」名副其實 內餡成亮點