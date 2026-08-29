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美勞工節旅遊熱點機票漲20% 阿拉斯加郵輪受歡迎

記者張宏／綜合報導
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今年勞工節大家紛紛選擇阿拉斯加郵輪和內河郵輪旅行、遊覽國家公園及在歐洲觀光。（皇...
今年勞工節大家紛紛選擇阿拉斯加郵輪和內河郵輪旅行、遊覽國家公園及在歐洲觀光。（皇家加勒比海郵輪提供）

隨著夏季接近尾聲，許多旅客正抓緊利用勞工節長周末出遊。美國汽車協會（AAA）預訂數據顯示，西雅圖、波士頓、丹佛和紐約是國內最熱門旅遊目的地，國際熱門為羅馬、溫哥華、倫敦、都柏林和巴黎。同時精明旅行者已開始著手規劃明年春夏的假期。

AAA旅遊副總裁Stacey Barber表示，阿拉斯加郵輪及內河郵輪旅行非常受歡迎。許多人還在展望2027年，並已開始預訂遊輪和旅遊行程。

AAA預訂數據顯示，西雅圖、安克拉治（Anchorage）和溫哥華是熱門目的地的原因之一，是其屬於阿拉斯加郵輪之旅。美國國家公園在勞工節長周末非常受歡迎，許多旅客會在丹佛和拉斯維加斯租車，然後開車前往落基山國家公園、拱門國家公園、錫安國家公園和大峽谷國家公園。 AAA租車合作夥伴Hertz表示，9月4日將是取車最繁忙一天。除丹佛和拉斯維加斯之外，奧蘭多、洛杉磯和波士頓的租車需求也很高。

勞工節周末期間，選擇在美國境內旅行的旅客，來回機票價格比去年上漲2%，平均每張機票750美元。AAA預訂數據顯示，前往熱門國內目的地價格較高，航班價格比去年上漲20%，平均每張機票近800美元。國際航班則便宜4%，平均每張機票1240美元。

對計劃自駕遊的旅客來說，今年勞工節周末汽油價格比去年更高。 AAA建議，出發前先檢查輪胎、電瓶和各種油液，確保車輛處最佳狀態。此外，準備包含水、零食、急救用品以及手電筒、電瓶線等必備工具的應急包，也至關重要。去年勞工節周末，AAA接到超過40萬道路救援電話，涉及爆胎、電瓶沒電和緊急拖車等。

交通數據和分析提供者INRIX表示，勞工節周末的出行高峰集中在較短時間內。許多旅客會在周四下班後或周五白天出發。這使原本就車流較大的道路更擁擠。 INRIX建議儘早出發，預留充足時間，並盡可能避開下午高峰時段。即使提早一、兩個小時出發，也能顯著改善旅遊體驗。

精華 FAQ

  • AAA預訂數據顯示，國內熱門目的地包括西雅圖、波士頓、丹佛和紐約；國際熱門則有羅馬、溫哥華、倫敦、都柏林和巴黎，顯示短假期與海外旅遊需求都很強。

  • AAA旅遊副總裁表示，阿拉斯加郵輪及內河郵輪行程很受歡迎，許多旅客不只規劃明年春夏假期，甚至已提前預訂到2027年，反映長線郵輪產品需求持續升溫。

  • 美國境內來回機票平均750美元、年增2%，熱門國內航線更漲20%至近800美元；國際航班平均1240美元、降4%。自駕方面汽油更貴，且周四晚到周五出發最容易塞車。

郵輪 機票 波士頓

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