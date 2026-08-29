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官方「加州製造」標籤打造成經濟品牌 協助製造商擴大市場

記者楊青╱綜合報導
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加州28日宣布推出全州「Made in California」產品標籤與行銷計畫...
加州28日宣布推出全州「Made in California」產品標籤與行銷計畫，讓消費者未來看到標誌，就能辨識產品主要在加州生產，協助製造商擴大市場、吸引投資，爭取訂單。（州長辦公室提供）

面對全球經濟競爭與企業成本壓力，加州政府另闢蹊徑，把「加州製造」打造成一項經濟品牌。州長辦公室28日宣布推出「Made in California」產品標籤與行銷計畫，讓消費者未來看到標誌，就能辨識產品主要在加州生產，同時協助州內製造商擴大市場、吸引投資，爭取訂單。

州政府表示，加州是全美擁有最多製造業工作的州。從南加州的航空航太、中央谷地的食品加工，到灣區的半導體及生技產業，加州製造業涵蓋範圍廣泛。

新推出的「Made in California」計畫由州長商業與經濟發展辦公室及加州小企業倡導辦公室共同推動。符合資格、且產品「大部分」在加州製造的企業，都可以申請使用這項官方標籤。

州府公布的數據顯示，加州製造業2025年創造約3850億美元經濟產值，占全州GDP約9%。2024年，加州製造業產品出口總值達1590億美元。

目前全州約有124萬製造業勞工，年均薪資比非農業平均工資高逾2萬5000美元。州政府引用製造業就業乘數估算，每增加一個製造業職位，可支撐鄰近社區約三個工作機會。換言之，州府希望透過「Made in California」標籤，不只是增加產品辨識度，更進一步放大製造業對地方經濟、家庭收入及供應鏈的帶動作用。

州府的新計畫特別鎖定中小型製造商。州府表示，加州擁有全美最多的小企業，占全州製造業企業89%。相較大型企業，中小型製造商往往缺乏完整市場行銷、品牌推廣及通路資源。「Made in California」希望利用加州本身的品牌價值，替這些企業提供更容易被消費者、零售商及採購商辨識的共同標誌。

州府強調，「Made in California」不局限高科技產品，從傳統家族企業，到快速成長的新創公司及先進製造企業，都可以申請。只要符合「主要在加州製造」的要求，產品可以從衝浪板、食品、飲料，到生技及先進製造產品。對消費者而言，購物時看到「Made in California」標誌，就知道產品是由加州勞工在加州生產，並須符合加州相關生產標準。

目前「Made in California」已經開放製造商申請。州政府並推出限時優惠，符合資格的新申請者目前可獲得所有申請費用全免。詳情參考https://madeincalifornia.ca.gov

精華 FAQ

  • 州府希望把「加州製造」塑造成經濟品牌，讓消費者更容易辨識本州產品，同時協助製造商擴大市場、爭取訂單、吸引投資，進一步放大製造業對地方經濟的帶動效果。

  • 只要產品大部分在加州製造、符合州府規定的企業，都可申請使用「Made in California」標籤。計畫特別鎖定中小型製造商，但傳統家族企業、新創與先進製造業也都能參與。

  • 加州製造業2025年約創造3850億美元產值、占GDP約9%，並有約124萬名勞工。州府認為每增1個製造業職位，可支撐鄰近社區約3個工作機會，顯示其乘數效應。

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