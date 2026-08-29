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搭郵輪養成對帳習慣 避免隱藏費用

記者張宏╱洛杉磯報導
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如今郵輪各項費用上漲，要養成仔細對帳的習慣，避免從船上下來被帳單嚇到，像名人郵輪...
如今郵輪各項費用上漲，要養成仔細對帳的習慣，避免從船上下來被帳單嚇到，像名人郵輪會在客艙電視上顯示帳單。(本報檔案照）

郵輪各項費用上漲，要養成仔細對帳的習慣，避免從船上下來被帳單嚇到。尤其對帶青少年子女出遊的家庭，要小心帳單裡有一些看似不起眼，實際累計起來數目驚人的秘密消費。

未買Wifi 要開啟飛航模式

通常一張船票，包含基礎票價、政府稅╱港口費、每日服務費、飲料、Wi-Fi、特色餐廳、岸上觀光、Spa╱照片╱嘗其他消費等類別，縱橫假期郵輪部主管Oliver趙表示，乘客在郵輪公司上的消費，都是明碼標價，很少有隱藏收費；但也有客人因為礙於語言或以為免費實則收費的一些服務，產生困惑消費。如郵輪公司在客人綁定船上支付用信用卡後，會預收一筆押金，不同公司金額不同，大概在100到200美元。另外他會建議客人如果不買Wifi，上船後就改成飛行模式，避免產生高額漫遊費等。

Cruisecritic網站報導，Cruise Planners首席營運官Theresa Scalzitti建議旅客帶一份印刷好的預訂單，上面顯示任何套餐的預付款，這樣能更快糾正任何錯誤。和一群人出行，尤其要留意帳單變化，特別是有青少年子女的家庭。因為客艙送餐服務、特色奶昔、街機遊戲、船上電影院的電影票、禮品店紀念品及額外的Wi-Fi時長等項目加起來費用不菲。

一些收費遊戲，如雷射槍戰和卡丁車（挪威郵輪公司）及瑜伽、普拉提和室內動感單車等健身課程（僅限18歲及以上人士參加，嘉年華郵輪、挪威郵輪和皇家加勒比郵輪公司）及跳傘模擬器和密室逃脫（皇家加勒比郵輪公司）等需付費。因此要提醒孩子在整個航程期間，不要在遊戲廳超過遊戲次數限制，因為嘉年華郵輪、挪威郵輪和皇家加勒比郵輪上的遊戲廳，都是24小時開放的。

如果入住的是包含「免費禮遇」的套房，仔細核對帳單尤為重要。如皇家加勒比郵輪的部分套房提供晚禮服熨燙服務，而嘉年華郵輪的雲九套房則包含部分水療護理。如同在其他度假村一樣，要確保所有「免費禮遇」在帳單中沒有額外付費。對擁有郵輪常客計畫會員資格的乘客來說，情況也是如此，例如名人郵輪的船長俱樂部，該俱樂部會員可享受免費特色咖啡和意式冰淇淋等諸多禮遇和折扣。

咖啡免費 濃縮咖啡要錢

公主郵輪、皇家加勒比郵輪、迪士尼郵輪和名人郵輪會在客艙電視上顯示帳單，讓乘客可快速查看在船上消費最新情況。建議郵輪旅行期間，提高查看帳單的頻率，以免在航程最後一晚才發現問題，再去追究為時已晚。如乘坐郵輪配備應用程式或可透過客艙電視查看帳單，則建議每天都查看。如乘坐郵輪公司沒有應用程式或艙內信息，則至少每隔幾天就去賓客服務中心索取一份打印件。

Worldofcruising報導，郵輪公司喜歡用鐵板燒烤和名廚主理的品嘗菜單吸引乘客，且通常會不經意提醒這些都需要額外付費。許多郵輪提供免費基本茶和咖啡，而澳白、卡布奇諾和濃縮咖啡則需要額外付費。如果每天一杯，持續兩周會發現，早晨咖啡竟然變成相當昂貴的開銷。軟飲、酒精飲料、鮮榨果汁、冰沙、瓶裝水和一些高級小吃也不包含在基本船票價格內。也不要以為客房送餐服務都是免費，如名人郵輪公司會對部分訂單收取服務費。

精華 FAQ

  • 因為郵輪上許多項目雖看似小額，像飲料、咖啡、Wi-Fi、娛樂與客房送餐等都可能累積成大筆費用，若不常查帳，最後才發現往往難以即時更正。

  • 應在上船後立刻把手機切換成飛航模式，避免裝置自動連上行動網路而產生高額漫遊費，這是避免不必要帳單暴增的基本做法。

  • 文章指出，青少年特別容易在客艙送餐、特色奶昔、街機遊戲、船上電影院、禮品店、額外Wi-Fi時長等項目花費，這些看起來不起眼，但加總後相當可觀。

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