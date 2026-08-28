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嗨中秋嘉年華╱Live Oak土風舞社 3月亮舞曲獻藝

記者朱敏梓╱洛杉磯報導
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Live Oak土風舞社將再度登上「嗨中秋嘉年華」舞台，以輕快舞步陪伴民眾歡度佳...
Live Oak土風舞社將再度登上「嗨中秋嘉年華」舞台，以輕快舞步陪伴民眾歡度佳節。（Sherry梁提供）

由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同主辦的「2026嗨中秋嘉年華」，將於9月19日、20日在天普市公園登場。深耕華人社區逾20年的「Live Oak土風舞社」今年再度受邀演出，將以三首舞曲陪伴民眾歡度中秋。

舞蹈老師Sherry梁表示，舞蹈社本次將帶來「月亮代表我的心」、「我愛月亮」及「月兒像檸檬」三支舞蹈，曲目緊扣中秋主題，風格輕快活潑。其中，「月亮代表我的心」融入節奏鮮明的DJ元素，從耳熟能詳的旋律中變化出更具動感的編舞。這次預計有近十名成員登台，所有舞蹈均由Sherry梁負責編排與指導。

Live Oak土風舞社長年活躍於南加州華人社區，也多次參加世界日報舉辦的活動。舞蹈社演出的「高山族山地舞」曾獲社區民眾廣泛好評，已成為團隊的招牌及保留節目。舞蹈社也經常投入公益演出，前往年長者及癌友相關活動，以歌舞為觀眾打氣。

Sherry梁來自台灣，Live Oak土風舞社由她的母親連秀碧在22年前創辦。連秀碧曾任中文學校老師，希望為社區居民提供學習舞蹈、鍛鍊身體及結交朋友的空間。後來，擁有電腦科學碩士學位的Sherry梁接手舞蹈社，延續母親服務社區理念。

Sherry梁表示，Live Oak土風舞社每周一至周五上午8時30分至9時30分，都會在Live Oak Park的大涼亭排練。成員在舞蹈中活動筋骨、維持健康，也建立深厚情誼。她歡迎對舞蹈有興趣的民眾加入，一起從音樂與舞步中獲得樂趣。

精華 FAQ

  • 活動由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同主辦，將於9月19日、20日在天普市公園登場，邀請民眾一同歡度中秋。

  • 舞蹈社將演出「月亮代表我的心」、「我愛月亮」及「月兒像檸檬」3支舞蹈，曲目緊扣中秋主題，並加入輕快活潑的編排。

  • 舞蹈社由連秀碧22年前創辦，Sherry梁接手後延續理念，平日固定排練，也常參與公益與社區活動，鼓勵民眾透過舞蹈健身交友。

中秋 天普 洛杉磯

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