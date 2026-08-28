鑽石吧市議員選舉╱鄧嘉猷辦夏日野餐會提核心理念
鑽石吧市議員選舉持續升溫。尋求連任的市議員鄧嘉猷（Chia Yu Teng）日前舉辦夏日野餐會，吸引近300名居民、社區人士參加，透過輕鬆的社區活動與選民面對面交流，為選戰增添熱度。
鄧嘉猷表示，此次競選的核心理念是「Safer, Stronger, Together」（更安全、更強大、攜手同行），希望在現有基礎上，進一步提升鑽石吧的安全、財政、公共服務及社區凝聚力。
鄧嘉猷表示，鑽石吧近年出現一些竊盜和搶劫，但整體數字依然健康，鑽石吧仍是一座相當安全的城市，但也不會就此滿足，市府仍需要持續改善。
他指出，未來將繼續加強與警察部門合作，提供警員更多支持，同時提高居民自身的防罪意識。例如部分居民將大量物品留在停放的車輛內，容易成為竊賊下手目標，因此除了依靠警方，居民也需要在日常生活中降低犯罪風險。
除了治安，山火防範也是鑽石吧居民不可忽視的安全議題。鄧嘉猷表示，鑽石吧擁有大量山坡及山區住宅，居民必須提高防火意識，認識火災可能造成的嚴重危險，並提前做好住宅及社區防火準備。
鄧嘉猷表示，健康的城市財政是居民關心的另一項重要議題，只有維持健康的市府預算，才能確保公園、道路及其他公共設施和服務正常運作。他希望為居民提供更便利、高效率的市政服務，包括簡化申請程序、提高行政效率，讓居民辦理市府業務更加方便。
學區則是鄧嘉猷認為鑽石吧最重要的社區優勢之一。他指出，許多家庭選擇搬到鑽石吧，就是看中當地的教育環境。未來四年，他希望探索更多雙方合作的可能性，讓市府和學區互補、互助，學區更好，社區也更好。
守護開放空間，爭取聯邦、州及縣資源，也是鄧嘉猷競選政見中另一項重點。他表示，鑽石吧擁有豐富的自然及休閒空間，是居民引以為傲的城市特色，保護這些開放空間非常重要。在市府財政有限的情況下，如何開源節流，爭取縣、州及聯邦政府的資源，將是市府未來的重要課題。
鑽石吧今年的市議會選舉共有三個選區出現席位空缺，共五人參選。鄧嘉猷所在選區共有兩名候選人，均為華裔，除了鄧嘉猷之外，另一名候選人為毛利誠。
他希望透過輕鬆的社區活動直接與居民面對面交流，提升選戰熱度，也讓更多選民了解自己的連任訴求與施政理念。 他的核心理念是「Safer, Stronger, Together」，重點放在提升城市安全、維持健康財政、改善公共服務，並加強社區凝聚力。 鄧嘉猷特別重視學區合作、開放空間保護與爭取聯邦、州及縣資源，認為這些能在財政有限下持續提升城市品質。
精華 FAQ
他希望透過輕鬆的社區活動直接與居民面對面交流，提升選戰熱度，也讓更多選民了解自己的連任訴求與施政理念。
他的核心理念是「Safer, Stronger, Together」，重點放在提升城市安全、維持健康財政、改善公共服務，並加強社區凝聚力。
鄧嘉猷特別重視學區合作、開放空間保護與爭取聯邦、州及縣資源，認為這些能在財政有限下持續提升城市品質。
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