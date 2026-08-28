嗨中秋嘉年華╱炫武功夫院 青少年秀中華武術

學員們參加太極科學論壇及太極傳承大會。（梁常輝提供）

南加州 炫武功夫院（Kung Fu Action Academy）青少年武術團隊將在「2026嗨中秋 嘉年華」活動中帶來精彩演出，以剛柔並濟的中華武術，為傳統佳節注入蓬勃的青春氣息。

此次演出將由6歲至15歲的青少年武術學員擔綱，表演時間約20分鐘。節目內容豐富，包括九節鞭、朴刀、雙刀、雙劍等多種傳統兵器項目，讓觀眾近距離感受中華武術多元面貌。參演學員中不乏在武術比賽中奪冠的青少年選手。 參加武術比賽的「炫武功夫院」學員們。（梁常輝提供）

炫武功夫院院長兼主教練梁常輝擁有豐富武術訓練及教學經驗。他5歲開始習武，曾多次在中國全國性武術比賽中獲獎。他表示，武術是一項綜合性運動，不僅有踢腿、打拳，還包括各類兵器、翻騰等訓練，對青少年體能、協調性、自我保護能力及心理素質都有幫助。尤其透過比賽及登台演出，可以讓孩子逐漸建立自信，學習獨立面對觀眾和舞台，減少怯場。

此外，持續多年的體育活動經歷，以及高中階段參與武術比賽、團隊和相關活動的經驗，也能豐富課外活動履歷，為升學增添助力。

梁常輝表示，家長讓孩子接觸武術的原因各不相同。有些孩子本身對功夫感興趣，有些家長希望孩子透過運動強健體魄，也有家長希望藉此減少孩子使用手機及其他電子產品的時間。另有家長自小喜愛武術，希望讓下一代體驗中華武術魅力。他觀察到，不少孩子起初只是抱著嘗試的心態學習，但經過一段時間後逐漸產生興趣，主動要求增加每周訓練次數。

炫武功夫院的學員背景多元，讓不同族裔青少年在多元文化環境中共同學習中華武術。有興趣者可致電626-695-3676。炫武功夫院地址：5915 Oak Ave., Temple City。