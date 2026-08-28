我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

坦密庫拉酒莊迎豐收 葡萄踩踏競賽9月登場

記者啟鉻／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
整個9月，隨著南加內陸坦密庫拉（Temecula）Wine Country各家酒...
整個9月，隨著南加內陸坦密庫拉（Temecula）Wine Country各家酒莊慶祝「坦密庫拉谷葡萄酒月」，河濱縣西南部將陸續舉行葡萄踩踏活動。(Temecula市官網）

據The Press-Enterprise報導。整個9月，隨著南加內陸坦密庫拉（Temecula）Wine Country各酒莊慶祝「坦密庫拉谷葡萄酒月」，河濱縣西南部將陸續舉行葡萄踩踏活動。

目前當地已進入葡萄採收季。根據坦密庫拉谷葡萄種植者協會資料，當地擁有超過3萬3000英畝葡萄園，以及47家酒莊。將在整個9月舉辦葡萄踩踏競賽及多項特別活動，歡慶「坦密庫拉谷葡萄酒月」。

Wilson Creek Winery：9月12日下午6時舉行葡萄踩踏活動，現場提供自助餐及音樂表演，票價100美元。地址：35960 Rancho California Road, Temecula。

Europa Village：Great Taste of Europa葡萄酒與美食節將連續舉行三天。9月18日下午6時舉行12道菜晚宴，票價199美元，另加相關費用。9月19日上午11時至下午4時舉行主活動，提供50款葡萄酒、啤酒及烈酒，票價179美元，另加相關費用。9月20日上午10時則舉行早午餐，票價69美元。活動限21歲以上人士參加。地址：41150 Via Europa, Temecula。

Fazeli Cellars Winery：9月18日下午6時舉行波斯傳統豐收節「Mehregan」，活動包括晚餐、葡萄酒及音樂，票價50美元。地址：37320 De Portola Road，Temecula。

Bella Vista Winery：9月19日下午2時舉行葡萄踩踏活動，兩人費用150美元，包含一瓶氣泡酒。地址：41220 Calle Contento, Temecula。

Lorimar Vineyards & Winery：年度豐收節將於9月27日下午3時舉行，入場費10美元；12歲以下兒童由成人陪同可免費入場。活動包括葡萄踩踏拍照體驗。地址：39990 Anza Road, Temecula。

Ponte Winery：9月27日下午4時舉行葡萄踩踏及自助餐活動，一般入場票價160美元。地址：35053 Rancho California Road, Temecula。

Somerset Vineyards & Winery：葡萄踩踏活動將於9月26日下午1時開始。早鳥票價為250美元，每隊4人，參加者可獲贈一瓶葡萄酒。地址：37338 De Portola Road, Temecula。

South Coast Winery Resort & Spa：酒莊度假村將於9月26日上午11時舉行豐收慶典。活動內容包括葡萄酒品飲、現場音樂、排舞、拖拉機遊園及當地商家攤位等。此外，葡萄踩踏競賽每隊2人，參賽費50美元。地址：34843 Rancho California Road, Temecula。

精華 FAQ

  • 這系列活動集中在9月舉行，配合坦密庫拉谷葡萄酒月與葡萄採收季，當地多家酒莊將輪流推出踩踏、餐酒搭配與節慶活動。

  • 根據坦密庫拉谷葡萄種植者協會資料，當地擁有超過3萬3000英畝葡萄園，以及47家酒莊，顯示其葡萄酒產業規模相當可觀。

  • Wilson Creek、Europa Village、Fazeli Cellars、Bella Vista、Lorimar、Ponte、Somerset與South Coast等酒莊都將舉辦踩踏、餐宴、音樂或豐收慶典。

南加 葡萄酒

上一則

「機長須就醫」 達美航空洛城飛波士頓航班改降底特律

下一則

薩國女赴移民局報到 遭拘留8個月 骨折未獲治療恐面臨截肢

延伸閱讀

灣區周末好熱鬧 夜市、亞洲美食、發明展接力登場

灣區周末好熱鬧 夜市、亞洲美食、發明展接力登場
亞特蘭大廣東同鄉會中秋聚會 9月19日鄉親歡聚慶團圓 佳餚月餅、卡拉OK及抽獎同樂

亞特蘭大廣東同鄉會中秋聚會 9月19日鄉親歡聚慶團圓 佳餚月餅、卡拉OK及抽獎同樂
「美冠中華」北美古董珠寶交流會 9/11登場

「美冠中華」北美古董珠寶交流會 9/11登場
送長者蔬果 老人局將辦逾60場活動

送長者蔬果 老人局將辦逾60場活動

「真光傳城」全年推動60場佈道　張伯笠牧師9月開講

「真光傳城」全年推動60場佈道　張伯笠牧師9月開講
法拉盛8/29開學季活動 提供一站式資源

法拉盛8/29開學季活動 提供一站式資源

熱門新聞

華人赴美生子，為給子女多條出路。此為示意圖，家長陪孩子赴美讀書。（記者邵敏／攝影）

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

2026-08-26 20:28
北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

2026-08-25 21:31

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻