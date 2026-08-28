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機票一年貴逾25% 為何專家卻說現在搭飛機更便宜？

記者朱敏梓/綜合報導
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最新數據顯示，美國機票價格一年暴漲逾25%，但若考慮通膨因素，實際票價反而比10...
最新數據顯示，美國機票價格一年暴漲逾25%，但若考慮通膨因素，實際票價反而比10年前更便宜。圖為洛杉磯國際機場（LAX）。（本報檔案照）

美國民眾若覺得今年搭飛機特別傷荷包，並非錯覺。最新數據顯示，美國機票價格一年暴漲逾25%，遠超整體通膨幅度；但把時間拉長到10年，卻出現反常現象：如今機票的票面價格雖比2016年高，但若考慮通膨，實際反而比10年前更便宜。

根據美國勞工統計局（BLS）最新公布的7月消費者物價指數（CPI），機票價格較去年同期上漲25.5%，遠高3.4%的整體通膨率；單看7月，經季節調整後機票價格也較6月上漲2.2%。

理財網站NerdWallet分析BLS數據指出，雖然機票過去一年大幅漲價，但若將時間拉長至10年，結果完全不同。2026年7月機票價格較2016年7月僅上漲9.8%，同一期間美國整體物價則上漲38.6%。換句話說，機票漲幅遠低於通膨，若以購買力衡量，現在搭飛機實際比10年前更便宜。進一步換算後，扣除通膨因素後，目前機票價格較10年前低約兩成。

這種差距將其他種類納入考量後更加明顯。NerdWallet數據顯示，過去10年美國外食價格上漲50.9%，不僅遠超機票9.8%的漲幅，也高於同期38.6%的整體通膨。酒店及汽車旅館價格10年間則上漲15.2%，租車價格上漲20.4%。

不過，很多旅客仍會疑惑：既然機票實際上比10年前便宜，為何今年買票卻明顯感到「愈來愈貴」？

原因在近期票價確實出現一波急漲。美國旅遊協會（U.S. Travel Association）指出，截至7月，機票價格已較去年12月上漲19.9%，2026年至今每個月都在上漲；7月相比去年同期漲幅更達25.5%。

另一方面，航空公司的各類附加費，也會讓旅客實際支出增加。如今不少低價基本經濟艙機票不包含托運行李、選位等服務，旅客在最初看到的票價外，往往還需支付其他費用。MarketWatch報導指出，在高票價壓力下，部分消費者已改用信用卡里程、減少托運行李，甚至先看哪裡機票便宜，再決定去哪度假。

值得注意的是，旅遊成本並非全面上漲。NerdWallet數據顯示，7月酒店及汽車旅館價格較6月下降4%，租車價格較去年同期下降3.9%。

精華 FAQ

  • 因為機票價格在短期內急漲，截至7月較去年同期上升25.5%，且自去年12月以來已累計上漲19.9%，遠超整體通膨，直接拉高旅客體感成本。

  • 若把時間拉長到10年，機票票面只比2016年7月高9.8%，但同期美國整體物價上漲38.6%；扣除通膨後，實際購買力下的機票反而便宜約2成。

  • 低價基本經濟艙常不含托運行李、選位等服務，附加費會推高總支出；同時有些旅客改用里程、少托運行李，或先找便宜機票再決定目的地。

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