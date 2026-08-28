好市多聖誕季提前開跑 寶可夢「這項商品」便宜18%

萬聖節尚未到來，阿罕布拉市好市多門店已提前設置聖誕商品區，不同尺寸的聖誕樹、花環、燈飾及節慶掛飾陸續上架。（記者朱敏梓／攝影）

距離聖誕節 還有約四個月，萬聖節 也尚未到來，南加州部分好市多 （Costco）門市已提前開賣聖誕季商品。不同尺寸的聖誕樹、花環、燈飾、倒數日曆及節慶掛飾陸續上架，並與萬聖節裝飾區相鄰，相隔近兩個月的兩個節日商品，同時出現在賣場。

會員們已發現店內已設置專門聖誕商品區，陳列多款大小不同的聖誕樹，以及聖誕花環、燈飾、動物造型倒數日曆和可愛的節慶掛飾，種類相當豐富。

聖誕商品區緊挨著萬聖節裝飾。顧客前一刻還能看到南瓜、骷髏和幽靈等萬聖節擺設，往前幾步，映入眼簾的就是大小不一的聖誕樹及各式節慶裝飾。夏季尚未完全結束，賣場卻已提前出現濃厚的冬季節日氣氛。

今年討論度較高的好市多聖誕商品之一，是一款高4.5英尺的綠毛怪格林奇（Grinch）造型預亮燈聖誕樹，售價69.99美元。根據生活消費網Best Life報導，這款聖誕樹採用彎曲造型，配有紅白相間支柱及150顆暖色LED燈，適合放置在門廳、兒童房或空間較小的住宅。

與其他零售商的商品相比，部分好市多聖誕商品具有價格優勢。Walmart網站目前一款同樣高4.5英尺、配有150顆LED燈的預亮燈人造樹，售價約78.99美元。好市多的格林奇造型樹售價低約9美元，便宜超過一成。不過，兩款產品的外觀設計、枝葉材質等不盡相同，只能作為相近尺寸及燈泡數量的價格參考。

倒數日曆也是今年好市多聖誕商品的一大類別。店內可見動物造型倒數日曆，搭配可愛的節慶設計，讓消費者從12月起逐日倒數迎接聖誕節。好市多今年還推出寶可夢（Pokémon）節日倒數日曆，內含24件人物及節慶配件，售價44.99美元。

Walmart網站上的2026年寶可夢24件組倒數日曆售價54.99美元。兩者均為24件組，好市多價格低10美元，相當於便宜約18%。不過，兩家商品所含人物及配件組合可能存在差異，實際內容應以商品包裝為準。

好市多官網目前也已設置聖誕及節慶用品專區，商品涵蓋人造聖誕樹、花環、燈飾、倒數日曆、桌面裝飾及戶外擺設等。其中，部分7.5英尺高階人造聖誕樹配備1400至1850顆LED燈，並提供11種燈光模式、遙控調光和快速連接等功能。

不過，好市多並非每一類聖誕用品都最便宜。以9英尺預亮燈人造花環為例，好市多同類產品價格約在50多美元，家得寶（Home Depot）目前則有約27至56美元的不同款式。產品價格因枝葉密度、燈泡數量、燈光功能，以及是否適合戶外使用有所差別。