我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

好市多聖誕季提前開跑 寶可夢「這項商品」便宜18%

記者朱敏梓/洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
萬聖節尚未到來，阿罕布拉市好市多門店已提前設置聖誕商品區，不同尺寸的聖誕樹、花環...
萬聖節尚未到來，阿罕布拉市好市多門店已提前設置聖誕商品區，不同尺寸的聖誕樹、花環、燈飾及節慶掛飾陸續上架。（記者朱敏梓／攝影）

距離聖誕節還有約四個月，萬聖節也尚未到來，南加州部分好市多（Costco）門市已提前開賣聖誕季商品。不同尺寸的聖誕樹、花環、燈飾、倒數日曆及節慶掛飾陸續上架，並與萬聖節裝飾區相鄰，相隔近兩個月的兩個節日商品，同時出現在賣場。

會員們已發現店內已設置專門聖誕商品區，陳列多款大小不同的聖誕樹，以及聖誕花環、燈飾、動物造型倒數日曆和可愛的節慶掛飾，種類相當豐富。

聖誕商品區緊挨著萬聖節裝飾。顧客前一刻還能看到南瓜、骷髏和幽靈等萬聖節擺設，往前幾步，映入眼簾的就是大小不一的聖誕樹及各式節慶裝飾。夏季尚未完全結束，賣場卻已提前出現濃厚的冬季節日氣氛。

今年討論度較高的好市多聖誕商品之一，是一款高4.5英尺的綠毛怪格林奇（Grinch）造型預亮燈聖誕樹，售價69.99美元。根據生活消費網Best Life報導，這款聖誕樹採用彎曲造型，配有紅白相間支柱及150顆暖色LED燈，適合放置在門廳、兒童房或空間較小的住宅。

與其他零售商的商品相比，部分好市多聖誕商品具有價格優勢。Walmart網站目前一款同樣高4.5英尺、配有150顆LED燈的預亮燈人造樹，售價約78.99美元。好市多的格林奇造型樹售價低約9美元，便宜超過一成。不過，兩款產品的外觀設計、枝葉材質等不盡相同，只能作為相近尺寸及燈泡數量的價格參考。

倒數日曆也是今年好市多聖誕商品的一大類別。店內可見動物造型倒數日曆，搭配可愛的節慶設計，讓消費者從12月起逐日倒數迎接聖誕節。好市多今年還推出寶可夢（Pokémon）節日倒數日曆，內含24件人物及節慶配件，售價44.99美元。

Walmart網站上的2026年寶可夢24件組倒數日曆售價54.99美元。兩者均為24件組，好市多價格低10美元，相當於便宜約18%。不過，兩家商品所含人物及配件組合可能存在差異，實際內容應以商品包裝為準。

好市多官網目前也已設置聖誕及節慶用品專區，商品涵蓋人造聖誕樹、花環、燈飾、倒數日曆、桌面裝飾及戶外擺設等。其中，部分7.5英尺高階人造聖誕樹配備1400至1850顆LED燈，並提供11種燈光模式、遙控調光和快速連接等功能。

不過，好市多並非每一類聖誕用品都最便宜。以9英尺預亮燈人造花環為例，好市多同類產品價格約在50多美元，家得寶（Home Depot）目前則有約27至56美元的不同款式。產品價格因枝葉密度、燈泡數量、燈光功能，以及是否適合戶外使用有所差別。

精華 FAQ

  • 距離聖誕節還有約4個月、萬聖節也未到，南加州部分好市多門市已先行陳列聖誕樹、花環、燈飾與倒數日曆，形成節日商品並列的景象。

  • 最受討論的是4.5英尺高的格林奇造型預亮燈聖誕樹，售價69.99美元，配有150顆暖色LED燈與紅白支柱，適合小空間或門廳擺放。

  • 好市多的寶可夢24件組節日倒數日曆售價44.99美元，沃爾瑪同類商品為54.99美元，價差10美元，約便宜18%，但實際內容組合可能不同。

好市多 萬聖節 聖誕節

上一則

熊貓快餐不拘正宗 創辦人：定義美式中餐

下一則

別迷信「清除Cookie」等過時技巧 旅遊想省錢「這些」才是真正關鍵

延伸閱讀

好市多巧克力片好吃到網友不捨吃存貨 等了2年重新上架

好市多巧克力片好吃到網友不捨吃存貨 等了2年重新上架
運動相機、智能門鈴... 好市多8月新上架多款電子產品

運動相機、智能門鈴... 好市多8月新上架多款電子產品
好市多本月9款必買清單 中式拌麵、雞肉比司吉都上榜

好市多本月9款必買清單 中式拌麵、雞肉比司吉都上榜
中秋佳節臨近 超市「月餅戰」打響

中秋佳節臨近 超市「月餅戰」打響
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
好市多迷你甜甜圈超順口 網大讚：回神才發現連吃好幾顆

好市多迷你甜甜圈超順口 網大讚：回神才發現連吃好幾顆

熱門新聞

華人赴美生子，為給子女多條出路。此為示意圖，家長陪孩子赴美讀書。（記者邵敏／攝影）

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

2026-08-26 20:28
北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

2026-08-25 21:31

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻