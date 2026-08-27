加州夫婦、代理孕母爭嬰兒監護權 捲入不同州法爭議

跨三州的代孕爆監護權爭議，待德州法官裁決。(示意圖，Pexels）

ABC電視台報導，洛杉磯 吉爾卡與艾哈邁德夫婦（Nausheen Gilkar & Omar Ahmed）與代理孕母 薇絲特（McKenna West），因患有致命心臟缺陷的新生兒爆發監護權爭奪戰，雙方於25日在德州達拉斯（Dallas）法院出庭作證。這起橫跨加州 、阿拉斯加與德州的案件，因牽涉代理孕母、墮胎與親權界定等問題引發外界高度關注。

據悉，吉爾卡與丈夫曾在胎兒確診嚴重的先天性心臟病而要求終止妊娠，如今遭質疑是否有資格取得親權；薇絲特則主張，當時拒絕墮胎是因相信孩子仍有機會存活，希望取得監護權，確保孩子得以接受救命治療。

這場聽證會，是迄今為止外界最完整了解代理孕母與墮胎爭議的機會，也促使反墮胎團體及共和黨聲援薇絲特。

當天，生父吉爾卡證人席上擦著眼淚說，「他是我們的孩子」，表示坐在另一側的孕母薇絲特「狀態不穩定，正試圖把孩子從我們身邊帶走。」

生母艾哈邁德說，他們將新生兒取名魯米（Rumi）。薇絲特則稱孩子為蓋博（Gabriel），她於庭上說，懷孕23周時，曾在這對夫婦敦促下預約墮胎，但她感到不安。「我知道肚中的孩子雖被診斷出疾病，但仍有很大機會存活。」

身為護理師的她，從阿拉斯加飛往德州，該州大部分地區禁止墮胎。8月12日她在德州生下孩子。分娩後，吉爾卡與艾哈邁德申請禁制令，禁止她探視或抱孩子。當天法官並未就最終監護權或監護安排做出決定，禁制令依然有效。

根據吉爾卡夫婦委任律師在聽證會前提交的法院文件，魯米情況危急，接受一項醫療處置後，似乎出現「潛在併發症」。

這名新生兒患有「左心發育不全症候群」（hypoplastic left heart syndrome），這是種先天性心臟缺陷，其中一側心臟發育不全，血液無法正常流動。根據美國疾病控制暨預防中心（CDC），每年罹患該疾病的新生兒不到1000名，若未接受治療，可能於數天或數周內死亡。

吉爾卡在法庭上表示，孩子心臟左側無血液供應，喘不過氣、被導管嗆到，還需輸血。「他是我們的摯愛，現在卻承受極大痛苦。」

薇絲特方則主張，兩夫妻並未堅定承諾，保證讓孩子接受手術或其他救命治療。當天她告訴對方律師布納德（Lee Budner），若法院認定兩夫妻承諾讓孩子接受手術，她願意放棄監護主張。

薇絲特的律師多門（Jeff Domen）於庭上追問吉爾卡，是否後悔當時要求終止妊娠決定時，吉爾卡說「不後悔。」多門再問，「妳會信任一個想要妳孩子死的人，來照顧妳的孩子嗎？」吉爾卡稱不知如何回答。

這對夫妻主張，薇絲特違反雙方於2025年8月簽訂的代孕合約。吉爾卡說，她在洛杉磯歷經八次試管嬰兒（IVF）療程後身體不堪負荷，不得不切除子宮，代孕「是我唯一選擇。」她並稱，薇絲特住在他們洛杉磯的家中，她也陪同其進行試管嬰兒胚胎植入。

布納德援引加州法院紀錄，認定薇絲特不享有孩子監護權，薇絲特希望德州法官駁回此裁定。「我們認為薇絲特女士才是這個孩子的母親」多門說。

目前代孕在聯邦層級並無統一規範。專家指出，各州都有各自的法律，因此可能出現法律解釋上的灰色地帶與落差。