1/3司機違法不理限速：超速10哩很正常

一項研究顯示，三分之一的加州司機承認無視限速規定，因為認為無人會遵守。超速的原因還包括為要繞過慢速行駛的車輛、避免阻礙交通及加快到達目的地。 （示意圖，Unsplash / Giorgio Trovato）

加州 郵報報導，一項最新的研究顯示，加州司機平日經常超速駕駛，拒絕遵守這個最基本的交通規則之一，遂把自己置於險境之中。

該項研究由美國汽車協會（AAA）進行，結果指出，大多數加州駕駛者明知車輛行駛速度限制的重要性，但卻拒絕遵守，並將超速10哩/小時視為正常現象。

研究顯示，三分之一的司機「承認無視限速規定，因為他們認為無人會遵守」，並且「35%的司機認為自己『有時』會超速，而全國平均水平為30%」。

研究中的受訪司機認為超速可以節省時間，其中28%的人認為超速是為了繞過慢速行駛的車輛，24%認為超速可以避免阻礙交通，另有24%認為超速可助加快到達目的地。

美國汽車協會山地西部集團首席汽車主任在回應這份研究報告時表示：「限速是為讓每個人都能安全回家。我們呼籲所有駕駛員遵守限速規定，這是一個能挽救生命的決定，能在遇上突發情況時，給予必要的空間和時間以應對。」

雖然相當一部分加州人喜歡加速行駛，但參與研究的司機卻強烈支持安全限速措施：85%的司機支持在超速事故高發地區增加警力，54%支援使用「智慧速度輔助系統（ISA）等的超速時儀表板作出警報。」。

然而，只有22%的駕駛者支持以沒有司機能超越的車速限制科技。此外，只有40%的駕駛者贊成在社區內設置減速帶。

2023年，加州共有4061人死於致命汽車意外事故，而美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）估計，2024年這數字達到3807人。

M&Y人身傷害律師事務所進行的一項研究也發現，根據對NHTSA五年數據的分析，5號州際公路是全美周末駕駛者最致命的高速公路。