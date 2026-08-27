數千加大學者 要求申請者恢復提交SAT、ACT成績

研究人員發現，在取消提交SAT成績前，加大早已開始擔心新生沒有做好學習大學課程的準備。（美聯社）

數千名加大（UC）學者最近共同簽署了一封公開信，稱自加大於2021年秋季開始實施申請者免提交SAT和ACT 成績政策以來，有太多學生明顯表現出他們並未做好入讀加大的準備，呼籲加大立即重新要求申請者提交SAT和。

然而，獨立研究人員和加大其他研究人員表示，這項觀點缺乏數據支持。這些研究人員表示，數據表明，早在加大實施免提交SAT和ACT成績之前，就已有相當一部分入學學生沒有做好學習大學課程的準備。

舊金山紀事報指出，加大對學生準備不足的擔憂由來已久，尤其是在數學方面，早在疫情之前就已出現。大約十年前，柏克萊加大 已開始擔心學生的數學能力，因此特別為所有新生開設了一門網路暑期微積分課程，2020年報名參加的學生約有2000人。

紀事報表示，是否恢復學測成績要求的爭論核心在於一些基本問題：加大是否因為不看學測成績招收了更多準備不足的學生？如果恢復要求學測成績，是否會改變錄取結果？

根據加大2025年對取消學測成績要求後第一年入學的學生情況進行的研究，學生第一年GPA（平均成績）、留校率、畢業率和獲得的學分均保持相對穩定。

柏克萊加大公共政策與經紀學教授羅斯坦（Jesse Rothstein）說：「我幾乎看不到有任何能證明恢復要求SAT成績能改變現況的證據。」

是否恢復要求學測成績在加大系統內引發了分歧，加大學生會（UC Student Union）、公平倡導者和眾多教職員都反對這項提議，部分原因是研究表明，考試成績與學生的社會經濟背景密切相關，家境優渥的學生更容易獲得學業輔導和其他教育機會。

不過，積極支持恢復要求學測成績的柏克萊加大教授史坦科瓦（Zvezda Stankova）表示，鑑於普遍存在的在學成績膨脹和人工智慧的使用，僅憑高中GPA和申請文件已不再足夠證明學生的學習能力。

史坦科瓦說：「高中考試存在大量作弊行為，所以我們需要標準化考試，那就是SAT。」