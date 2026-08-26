紐森卸任前售750萬豪宅 8年增值380萬

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）即將於2027年1月結束第二任州長任期，如今也開始處理在沙加緬度地區的房產。（美聯社）

加州 州長紐森 即將於2027年1月結束第二任州長任期，他位於沙加緬度郊區Fair Oaks的豪宅 近日掛牌，開價750萬美元，較2018年底購入時的370萬美元高約380萬美元。

根據Robb Report報導，這處豪宅距離加州州府大廈約15英里，紐森當年在首次當選州長、即將上任之際，以370萬美元購入。如今隨著兩屆州長任期即將屆滿，他決定出售這處居住多年的房產。

這座帶有聖塔芭芭拉建築風格的豪宅占地8.2英畝，坐落於美國河（American River）附近河岸峭壁的一處高級住宅區，需經過長長的私人門控車道才能抵達。

房屋本身約1萬2600平方英尺，分為多個樓層，共有七間臥室及12間衛浴。建築外觀採米色灰泥牆面搭配陶瓦屋頂，室內則以高挑天花板及粗獷木樑打造出豪華而開闊空間。

進入住宅後，藝廊式玄關通往設有壁爐的客廳，滑動玻璃門可直接通往寬敞露台。屋內另設酒吧、正式餐廳，以及配備大型中島和備餐室的白色廚房，旁邊則連接早餐區與家庭活動室。

主臥套房則打造為私密的休憩空間，設有兩個步入式衣帽間，主浴室配備雙淋浴間、雙獨立衛生間及洞石浴缸，戶外還設有冷水池與按摩浴缸，形成私人養生休閒區。

豪宅其他設施同樣相當完整，包括藏書豐富的書房、遊戲室、健身房，以及可收藏約5000瓶葡萄酒的大型酒窖；另有一間獨立客房小屋，配備私人廚房。戶外庭院則設有游泳池與網球場，並經過完整景觀設計。

紐森出生於舊金山，目前主要往返沙加緬度與馬連縣（Marin）之間。除了持有這處即將出售的沙加緬度豪宅外，他與妻子珍妮佛2024年以910萬美元購入馬連縣住宅，位於舊金山以北約20英里的高級社區Kentfield。

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）即將於2027年1月結束第二任州長任期，如今也開始處理在沙加緬度地區的房產。圖為紐森與家人在在家合影慶祝母親節。（取自紐森臉書）