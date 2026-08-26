我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

花滑金牌劉美賢宣布休賽「精進技巧」承諾2027年回歸

紐森卸任前售750萬豪宅 8年增值380萬

記者謝雨珊╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國加州州長紐森（Gavin Newsom）即將於2027年1月結束第二任州長任...
美國加州州長紐森（Gavin Newsom）即將於2027年1月結束第二任州長任期，如今也開始處理在沙加緬度地區的房產。（美聯社）

加州州長紐森即將於2027年1月結束第二任州長任期，他位於沙加緬度郊區Fair Oaks的豪宅近日掛牌，開價750萬美元，較2018年底購入時的370萬美元高約380萬美元。

根據Robb Report報導，這處豪宅距離加州州府大廈約15英里，紐森當年在首次當選州長、即將上任之際，以370萬美元購入。如今隨著兩屆州長任期即將屆滿，他決定出售這處居住多年的房產。

這座帶有聖塔芭芭拉建築風格的豪宅占地8.2英畝，坐落於美國河（American River）附近河岸峭壁的一處高級住宅區，需經過長長的私人門控車道才能抵達。

房屋本身約1萬2600平方英尺，分為多個樓層，共有七間臥室及12間衛浴。建築外觀採米色灰泥牆面搭配陶瓦屋頂，室內則以高挑天花板及粗獷木樑打造出豪華而開闊空間。

進入住宅後，藝廊式玄關通往設有壁爐的客廳，滑動玻璃門可直接通往寬敞露台。屋內另設酒吧、正式餐廳，以及配備大型中島和備餐室的白色廚房，旁邊則連接早餐區與家庭活動室。

主臥套房則打造為私密的休憩空間，設有兩個步入式衣帽間，主浴室配備雙淋浴間、雙獨立衛生間及洞石浴缸，戶外還設有冷水池與按摩浴缸，形成私人養生休閒區。

豪宅其他設施同樣相當完整，包括藏書豐富的書房、遊戲室、健身房，以及可收藏約5000瓶葡萄酒的大型酒窖；另有一間獨立客房小屋，配備私人廚房。戶外庭院則設有游泳池與網球場，並經過完整景觀設計。

紐森出生於舊金山，目前主要往返沙加緬度與馬連縣（Marin）之間。除了持有這處即將出售的沙加緬度豪宅外，他與妻子珍妮佛2024年以910萬美元購入馬連縣住宅，位於舊金山以北約20英里的高級社區Kentfield。

美國加州州長紐森（Gavin Newsom）即將於2027年1月結束第二任州長任...
美國加州州長紐森（Gavin Newsom）即將於2027年1月結束第二任州長任期，如今也開始處理在沙加緬度地區的房產。圖為紐森與家人在在家合影慶祝母親節。（取自紐森臉書）

精華 FAQ

  • 這處位於Fair Oaks的豪宅目前開價750萬美元，紐森在2018年底以370萬美元購入，等於8年間約增值380萬美元，漲幅相當可觀。

  • 豪宅位於沙加緬度郊區Fair Oaks，距州府大廈約15英里，坐落在美國河附近的河岸峭壁高級住宅區，基地面積達8.2英畝，並有私人門控車道。

  • 房屋約1萬2600平方英尺，含7間臥室、12間衛浴、酒吧、健身房、遊戲室與可藏5000瓶酒的酒窖，另有泳池、網球場與客房小屋，兼具豪華與休閒功能。

加州 紐森 豪宅

上一則

摩根大通：化肥短缺、超強聖嬰 明年食品價格恐大漲

下一則

第三次約會必問 5題測對象金錢觀

延伸閱讀

哈利王子加州豪宅開銷大 恐不得不賣

哈利王子加州豪宅開銷大 恐不得不賣
7000萬豪宅仿科莫湖畔別墅 傳買家是31歲AI新貴吳宇懷

7000萬豪宅仿科莫湖畔別墅 傳買家是31歲AI新貴吳宇懷
工程費暴增一度後悔 車庫改建ADU為夫婦帶財

工程費暴增一度後悔 車庫改建ADU為夫婦帶財
洛杉磯建築大師名宅翻新 99.5萬求售

洛杉磯建築大師名宅翻新 99.5萬求售
查克柏格3500萬買下愛爾蘭古堡 竟藏著「謀殺洞」？

查克柏格3500萬買下愛爾蘭古堡 竟藏著「謀殺洞」？
剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅

剛過開車法定年齡 這些人身價足以買入數千萬元豪宅

熱門新聞

北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
有中國大陸、台灣結婚的夫妻，想靠申請政治庇護留在美國，結果中途發生家庭糾紛，導致移民暨海關執法局（ICE）上門逮捕的妻離子散悲劇。圖為ICE逮捕示意圖，非當事人。(美聯社)

台夫妻想靠政庇留美 慘遭ICE逮捕 落妻離子散結局

2026-08-21 19:37

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞