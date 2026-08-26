第三次約會必問 5題測對象金錢觀

CNBC新聞報導，第三次約會前後，可以從五個「關鍵問題」開始詢問對方的金錢觀。（AI生成示意圖）

CNBC新聞報導，許多人認為，剛開始約會就談錢太過現實，甚至可能破壞浪漫氣氛。不過，一名擁有10年經驗、專門處理高資產人士婚姻與離婚案件的律師指出，金錢觀往往是伴侶日後發生衝突的重要原因，與其等到結婚、同居甚至出現財務糾紛才討論，不如在感情初期就透過一些輕鬆問題，了解對方消費習慣、家庭背景與財務目標。律師建議，第三次約會前後，可以從五個「關鍵問題」開始詢問。

1、「如果今天中樂透，會怎麼處理這筆錢？」

這是一個看似輕鬆、實際上很能看出金錢觀的假設性問題。有人可能選擇立即把錢花掉，有人會存起來，也有人可能用來還學生貸款、幫助家人、創業、辭職或環遊世界。答案沒有對錯，但可以反映一個人的人生目標、家庭責任以及對金錢的態度。

2、「第一次遇到意外財務問題，是怎麼處理的？」

面對突如其來的財務壓力，一個人的反應往往很能說明問題。他是早有準備、冷靜處理，還是容易慌張？會向父母或朋友借錢、刷信用卡累積高利率債務，還是動用緊急預備金？了解對方過去如何處理財務意外，可以幫你判斷，如果未來兩人共同面對失業、重大支出或其他經濟壓力時，對方可能採取的應對方式。

3、「從小到大，父母是怎麼跟你談錢的？」

一個人的金錢觀，很大程度受成長環境影響。如果父母從小不談錢，孩子成年後可能仍對財務話題感到不自在，甚至在伴侶提出相關問題時產生防衛心理。相反，如果從小就可以毫無限制使用信用卡，或幾乎沒有被父母拒絕過，也可能形成較強的消費慾或「理所當然」的財務心態。

例如，有些人可能認為伴侶的收入是「兩人的錢」，自己的收入卻是「自己的錢」；也有人可能習慣花共同資金，卻不太考慮另一半意見。

4、「開始賺錢後，第一次花大錢買了什麼？」

一個人第一次有能力花錢時選擇購買什麼，能反映他的財務優先順序。有人會先償還學生貸款，有人買新車，也有人選擇豪華旅行或昂貴奢侈品。這些選擇可能反映對方比較重視財務安全、自由、生活體驗或社會地位。

5、「你現在正在為什麼事存錢，或者有什麼財務目標？」

這個問題可進一步了解對方的人生規劃。如果對方正在為買房頭期款、創業、退休或子女教育存錢，可能代表他比較重視長期規劃和家庭。如果對方正在存錢準備環遊世界或長途旅行，則可能更重視人生體驗。如果是購買豪華汽車、珠寶等昂貴物品，則可能比較重視物質享受或社會地位。而一個人如果完全沒有財務目標，同樣值得注意。