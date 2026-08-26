我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

花滑金牌劉美賢宣布休賽「精進技巧」承諾2027年回歸

全美第一 加州要求輪胎達節能標準

編譯陳盈霖╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
加州成為全美第一個要求汽車替換輪胎需達到與新車輪胎相同能源效率的州，但固特異等業...
加州成為全美第一個要求汽車替換輪胎需達到與新車輪胎相同能源效率的州，但固特異等業者反對新法。(路透)

洛杉磯時報和加州郵報報導，加州能源委員會1日前通過一項全美首創法規：至2033年，市售輪胎需達到與新車輪胎相當的能源效率標準；在法規完全落實前，階段性的中期目標在2029年上路。政府預估，新規定預計每年可替駕駛人節省10億美元，降低汽油與電力需求。

據悉，加州議會20多年前便要求制定類似法規，至今才通過。在此之前，由於製造商在成本、執法和消費者選擇上存在分歧，監管機關放寬對輪胎的壽命與高濕地抓地力等要求。

新車配備的輪胎，通常具較低的滾動阻力，也就是輪胎在路面滾動時產生的熱能較少，能大幅減少能量損失，提升車輛整體燃油效率。相較之下，一般市售的替換輪滾動阻力通常較高。

能委會估計，節能型替換輪胎初期購買成本可能較高。至2033年，每組輪胎價格可能增加約26美元，但長期來說，這筆花費會被燃油節省的效益所抵銷，在輪胎使用期間，扣除增加的購買成本後，可望有153美元淨省成本。並可減少二氧化碳排放與空氣汙染，相當於每年減少40萬輛上路的汽車。

能委會研究發現，輪胎能源效率與使用壽命縮短或安全間無關聯，但在輪胎產業與汽車愛好者團體提出疑慮後，能委會也放寬對部分特殊的長壽命輪胎，及具較高濕地抓地力（wet grip），也就是雨天路面抓地性能較強輪胎的要求。他們也對特定型輪胎提供豁免，包括競賽用輪胎及冬季雪胎等，並替所有行駛於加州道路上的輪胎，制定最低濕地抓地力標準。

新法獲得全球兩大輪胎製造商，普利司通（Bridgestone）與米其林（Michelin），及環保團體與消費者保護組織組成的聯盟支持。

然而，包括固特異（Goodyear）及美國輪胎製造商協會（United States Tire Manufacturers Association，USTMA）在內的其他業者反對新法。他們認為，對進口輪胎而言，這項規定恐難以有效執行；若某些汽車原廠輪胎本身就未能達到新標準，消費者日後可能無法買到完全相同的替換輪胎。一些汽車愛好者，包括賽車玩家與汽車收藏家也反對這項改變。

精華 FAQ

  • 新法要求市售替換輪胎逐步提升能源效率，最終在2033年達到與新車輪胎相當的標準，並先於2029年設定中期目標，目的是降低能耗與排放。

  • 加州預估新規每年可替駕駛人節省10億美元燃料支出，雖然每組輪胎成本可能增加約26美元，但使用期間可望抵銷，淨省約153美元。

  • 固特異與美國輪胎製造商協會等業者反對，認為進口輪胎執法困難，且若原廠胎未達新標準，消費者可能買不到完全相同的替換輪胎。

加州 洛杉磯

上一則

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

下一則

故意親近 亞裔男用長者手機詐財

延伸閱讀

在密西西比州開車最危險 麻州最安全

在密西西比州開車最危險 麻州最安全
車商砍補貼優惠 租車想揀便宜愈來愈難

車商砍補貼優惠 租車想揀便宜愈來愈難
兩華裔家庭皆遭大型皮卡撞死　「我沒看到」竟成共同說詞

兩華裔家庭皆遭大型皮卡撞死　「我沒看到」竟成共同說詞
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞
貼偽造年檢貼紙 紐約州警查出男駕照已吊銷

貼偽造年檢貼紙 紐約州警查出男駕照已吊銷
洛市警新低頻警笛「Rumbler」 能穿透車體讓駕駛人感受震波

洛市警新低頻警笛「Rumbler」 能穿透車體讓駕駛人感受震波

熱門新聞

北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
有中國大陸、台灣結婚的夫妻，想靠申請政治庇護留在美國，結果中途發生家庭糾紛，導致移民暨海關執法局（ICE）上門逮捕的妻離子散悲劇。圖為ICE逮捕示意圖，非當事人。(美聯社)

台夫妻想靠政庇留美 慘遭ICE逮捕 落妻離子散結局

2026-08-21 19:37

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞