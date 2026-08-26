全美第一 加州要求輪胎達節能標準
洛杉磯時報和加州郵報報導，加州能源委員會1日前通過一項全美首創法規：至2033年，市售輪胎需達到與新車輪胎相當的能源效率標準；在法規完全落實前，階段性的中期目標在2029年上路。政府預估，新規定預計每年可替駕駛人節省10億美元，降低汽油與電力需求。
據悉，加州議會20多年前便要求制定類似法規，至今才通過。在此之前，由於製造商在成本、執法和消費者選擇上存在分歧，監管機關放寬對輪胎的壽命與高濕地抓地力等要求。
新車配備的輪胎，通常具較低的滾動阻力，也就是輪胎在路面滾動時產生的熱能較少，能大幅減少能量損失，提升車輛整體燃油效率。相較之下，一般市售的替換輪滾動阻力通常較高。
能委會估計，節能型替換輪胎初期購買成本可能較高。至2033年，每組輪胎價格可能增加約26美元，但長期來說，這筆花費會被燃油節省的效益所抵銷，在輪胎使用期間，扣除增加的購買成本後，可望有153美元淨省成本。並可減少二氧化碳排放與空氣汙染，相當於每年減少40萬輛上路的汽車。
能委會研究發現，輪胎能源效率與使用壽命縮短或安全間無關聯，但在輪胎產業與汽車愛好者團體提出疑慮後，能委會也放寬對部分特殊的長壽命輪胎，及具較高濕地抓地力（wet grip），也就是雨天路面抓地性能較強輪胎的要求。他們也對特定型輪胎提供豁免，包括競賽用輪胎及冬季雪胎等，並替所有行駛於加州道路上的輪胎，制定最低濕地抓地力標準。
新法獲得全球兩大輪胎製造商，普利司通（Bridgestone）與米其林（Michelin），及環保團體與消費者保護組織組成的聯盟支持。
然而，包括固特異（Goodyear）及美國輪胎製造商協會（United States Tire Manufacturers Association，USTMA）在內的其他業者反對新法。他們認為，對進口輪胎而言，這項規定恐難以有效執行；若某些汽車原廠輪胎本身就未能達到新標準，消費者日後可能無法買到完全相同的替換輪胎。一些汽車愛好者，包括賽車玩家與汽車收藏家也反對這項改變。
新法要求市售替換輪胎逐步提升能源效率，最終在2033年達到與新車輪胎相當的標準，並先於2029年設定中期目標，目的是降低能耗與排放。 加州預估新規每年可替駕駛人節省10億美元燃料支出，雖然每組輪胎成本可能增加約26美元，但使用期間可望抵銷，淨省約153美元。 固特異與美國輪胎製造商協會等業者反對，認為進口輪胎執法困難，且若原廠胎未達新標準，消費者可能買不到完全相同的替換輪胎。
精華 FAQ
新法要求市售替換輪胎逐步提升能源效率，最終在2033年達到與新車輪胎相當的標準，並先於2029年設定中期目標，目的是降低能耗與排放。
加州預估新規每年可替駕駛人節省10億美元燃料支出，雖然每組輪胎成本可能增加約26美元，但使用期間可望抵銷，淨省約153美元。
固特異與美國輪胎製造商協會等業者反對，認為進口輪胎執法困難，且若原廠胎未達新標準，消費者可能買不到完全相同的替換輪胎。
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