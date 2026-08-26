全美第一 加州要求輪胎達節能標準

加州成為全美第一個要求汽車替換輪胎需達到與新車輪胎相同能源效率的州，但固特異等業者反對新法。(路透)

洛杉磯 時報和加州 郵報報導，加州能源委員會1日前通過一項全美首創法規：至2033年，市售輪胎需達到與新車輪胎相當的能源效率標準；在法規完全落實前，階段性的中期目標在2029年上路。政府預估，新規定預計每年可替駕駛人節省10億美元，降低汽油與電力需求。

據悉，加州議會20多年前便要求制定類似法規，至今才通過。在此之前，由於製造商在成本、執法和消費者選擇上存在分歧，監管機關放寬對輪胎的壽命與高濕地抓地力等要求。

新車配備的輪胎，通常具較低的滾動阻力，也就是輪胎在路面滾動時產生的熱能較少，能大幅減少能量損失，提升車輛整體燃油效率。相較之下，一般市售的替換輪滾動阻力通常較高。

能委會估計，節能型替換輪胎初期購買成本可能較高。至2033年，每組輪胎價格可能增加約26美元，但長期來說，這筆花費會被燃油節省的效益所抵銷，在輪胎使用期間，扣除增加的購買成本後，可望有153美元淨省成本。並可減少二氧化碳排放與空氣汙染，相當於每年減少40萬輛上路的汽車。

能委會研究發現，輪胎能源效率與使用壽命縮短或安全間無關聯，但在輪胎產業與汽車愛好者團體提出疑慮後，能委會也放寬對部分特殊的長壽命輪胎，及具較高濕地抓地力（wet grip），也就是雨天路面抓地性能較強輪胎的要求。他們也對特定型輪胎提供豁免，包括競賽用輪胎及冬季雪胎等，並替所有行駛於加州道路上的輪胎，制定最低濕地抓地力標準。

新法獲得全球兩大輪胎製造商，普利司通（Bridgestone）與米其林（Michelin），及環保團體與消費者保護組織組成的聯盟支持。

然而，包括固特異（Goodyear）及美國輪胎製造商協會（United States Tire Manufacturers Association，USTMA）在內的其他業者反對新法。他們認為，對進口輪胎而言，這項規定恐難以有效執行；若某些汽車原廠輪胎本身就未能達到新標準，消費者日後可能無法買到完全相同的替換輪胎。一些汽車愛好者，包括賽車玩家與汽車收藏家也反對這項改變。