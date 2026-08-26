免上健身房 日常爬樓梯也健康

研究顯示，與不爬樓梯的人相比，爬樓梯的人死於心血管疾病的風險降低39%，死於任何原因的風險降低24%。（示意圖，Unsplash / Anna Sullivan）

美國一個醫學研究發現，一個簡單的日常習慣可能大大減低過早死亡的風險，尤其是心臟病 死亡風險。這個習慣無須擁有健身房 會員資格，那就是簡單的爬樓梯運動。

這項研究結果發表於「美國心血管藥物期刊」，是由東英吉利大學（University of East Anglia）跟諾福克及諾里奇大學醫院（Norfolk and Norwich University Hospital）的研究人員領導進行分析。結果顯示，與不爬樓梯的人相比，爬樓梯的人死於心血管疾病 的風險降低39%，死於任何原因的風險降低24%。

東英吉利大學也報告稱，爬樓梯的人患心臟病、中風和心臟衰竭等重大心血管疾病的可能性也較低。

該大學轄下諾里奇醫學院的心臟科臨床教授瓦西里烏（Vassilios Vassiliou）在新聞稿中表示：「心血管疾病是全球的主要死亡原因，其在1990年至2019年的病例數目翻倍。」

上述研究人員回顧了近1900項研究後，分析來自九項研究逾48萬人的數據，當中追蹤年期中位數為14年；研究參與者包括年齡在35歲至84歲之間的健康人士及有心臟病史的人士。

研究結果顯示，爬樓梯與較低的死亡風險之間存在關聯，但卻不能直接證明爬樓梯有助延長壽命。

爬樓梯是一種簡單而有效的運動方式，因為這運動需要身體反覆對抗地心吸力。這亦是一種低衝擊運動，涉及多個肌肉群參與其中，同時能增強心血管功能，對提升力量有助益。

上述研究中一個重要的分析顯示，每天爬六層樓梯可能帶來最大益處。不過，研究人員就此表示，還需要更多的研究，才能確定最佳的爬樓梯量。

其中一名研究員帕多克（Sophie Paddock）指出：「我們研究的一些結果表明，爬樓梯越多，對健康的益處越大。然而，即使是微小的改變，也會產生可以量度的影響。」

瓦西里烏教授亦稱，全球超過四分之一的成年人未能達到建議的運動量。靜止不動的生活方式、吸菸、不良飲食習慣和肥胖，都是導致心血管疾病的因素。

研究人員表示，爬樓梯是一種無需花費的運動方式，可以融入家居、職場和公共場所中輕鬆進行，是那些沒有太多時間或不方便運動的人一個很好的運動選擇。

不過，研究人員也提醒，爬樓梯未必適合所有人，特別是行動不便或有關節疾病的人。