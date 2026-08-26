我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

去年才生二胎 已婚男星包貝爾疑似出軌：吃完火鍋與女子開房間

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

免上健身房 日常爬樓梯也健康

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究顯示，與不爬樓梯的人相比，爬樓梯的人死於心血管疾病的風險降低39%，死於任何...
研究顯示，與不爬樓梯的人相比，爬樓梯的人死於心血管疾病的風險降低39%，死於任何原因的風險降低24%。（示意圖，Unsplash / Anna Sullivan）

美國一個醫學研究發現，一個簡單的日常習慣可能大大減低過早死亡的風險，尤其是心臟病死亡風險。這個習慣無須擁有健身房會員資格，那就是簡單的爬樓梯運動。

這項研究結果發表於「美國心血管藥物期刊」，是由東英吉利大學（University of East Anglia）跟諾福克及諾里奇大學醫院（Norfolk and Norwich University Hospital）的研究人員領導進行分析。結果顯示，與不爬樓梯的人相比，爬樓梯的人死於心血管疾病的風險降低39%，死於任何原因的風險降低24%。

東英吉利大學也報告稱，爬樓梯的人患心臟病、中風和心臟衰竭等重大心血管疾病的可能性也較低。

該大學轄下諾里奇醫學院的心臟科臨床教授瓦西里烏（Vassilios Vassiliou）在新聞稿中表示：「心血管疾病是全球的主要死亡原因，其在1990年至2019年的病例數目翻倍。」

上述研究人員回顧了近1900項研究後，分析來自九項研究逾48萬人的數據，當中追蹤年期中位數為14年；研究參與者包括年齡在35歲至84歲之間的健康人士及有心臟病史的人士。

研究結果顯示，爬樓梯與較低的死亡風險之間存在關聯，但卻不能直接證明爬樓梯有助延長壽命。

爬樓梯是一種簡單而有效的運動方式，因為這運動需要身體反覆對抗地心吸力。這亦是一種低衝擊運動，涉及多個肌肉群參與其中，同時能增強心血管功能，對提升力量有助益。

上述研究中一個重要的分析顯示，每天爬六層樓梯可能帶來最大益處。不過，研究人員就此表示，還需要更多的研究，才能確定最佳的爬樓梯量。

其中一名研究員帕多克（Sophie Paddock）指出：「我們研究的一些結果表明，爬樓梯越多，對健康的益處越大。然而，即使是微小的改變，也會產生可以量度的影響。」

瓦西里烏教授亦稱，全球超過四分之一的成年人未能達到建議的運動量。靜止不動的生活方式、吸菸、不良飲食習慣和肥胖，都是導致心血管疾病的因素。

研究人員表示，爬樓梯是一種無需花費的運動方式，可以融入家居、職場和公共場所中輕鬆進行，是那些沒有太多時間或不方便運動的人一個很好的運動選擇。

不過，研究人員也提醒，爬樓梯未必適合所有人，特別是行動不便或有關節疾病的人。

精華 FAQ

  • 研究顯示，與不爬樓梯的人相比，爬樓梯者死於心血管疾病的風險降低39%，死於任何原因的風險降低24%，也較少出現心臟病、中風與心臟衰竭。

  • 研究由東英吉利大學與諾福克及諾里奇大學醫院的團隊領導，回顧近1900項研究後，分析9項研究中逾48萬人的數據，追蹤中位數為14年。

  • 研究人員提醒，爬樓梯雖然方便又免費，但未必適合所有人，特別是行動不便者或有關節疾病的人，應先評估自身狀況再進行。

心臟病 心血管疾病 健身房

上一則

電動車真省錢？看到帳單嚇壞 女子在好市多快充1小時就要65元

下一則

無穩定身分非公民 不宜搭國內航班 律師籲勿冒險

延伸閱讀

久坐傷身 每天劇烈活動3分鐘 研究：降低13種癌症風險

久坐傷身 每天劇烈活動3分鐘 研究：降低13種癌症風險
避開高血壓、糖尿病、吸菸3風險 多享13年無失智歲月

避開高血壓、糖尿病、吸菸3風險 多享13年無失智歲月
喝全脂牛奶不一定會胖 研究：每日適當份量不影響體重、血脂

喝全脂牛奶不一定會胖 研究：每日適當份量不影響體重、血脂
養生／多吃豆類 有效降低血壓

養生／多吃豆類 有效降低血壓
體適能是長壽關鍵 陽明交大研究：最佳前20%長者死亡風險大幅降低61%

體適能是長壽關鍵 陽明交大研究：最佳前20%長者死亡風險大幅降低61%
40歲前停經要注意 研究：停經愈早 高血壓風險恐增加

40歲前停經要注意 研究：停經愈早 高血壓風險恐增加

熱門新聞

北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
有中國大陸、台灣結婚的夫妻，想靠申請政治庇護留在美國，結果中途發生家庭糾紛，導致移民暨海關執法局（ICE）上門逮捕的妻離子散悲劇。圖為ICE逮捕示意圖，非當事人。(美聯社)

台夫妻想靠政庇留美 慘遭ICE逮捕 落妻離子散結局

2026-08-21 19:37

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科