白宮政策嚴 加州大學名氣仍吸引國際生 今秋新生初估增8%

加大發言人認為，加大優秀的教育及其在學術與科研方面的卓越成就，將持續吸引國際學生前來。（美聯社）

去年，川普政府吊銷了1000多份國際學生簽證，並暫停面試申請赴美留學的國際學生，還對申請者的社群媒體進行審查。上個月，聯邦政府也開始限制國際學生在美國的停留時間，要求他們在完成學業後立即離美。諸多情況讓國際學生在美國的求學之路變得困難許多。

教育新聞媒體EdSource報導，上述這些措施可能是去年美國國際學生人數減少的原因之一。根據估計，美國國際學生人數去年降幅將近20%。有些團體發出警告，稱今年秋季赴美留學的國際學生人數將再次減少，降幅可能達9.5%。

然而，這些簽證限制並未阻止國際學生進入加州 的大學就讀。

根據加大（University of California）的招生數據，在川普第二任期開始前後，加大大學部大一國際新生入學人數比例略有上升，國際研究生入學人數則下降了3%，使整體國際學生人數減少了約600人。

加州公共政策研究院（California Public Policy Institute）高等教育中心（Higher Education Center）副主任蘭迪-瓦格納（Valerie Lundy-Wagner）表示，可能還需要幾年的時間才能確定簽證限制、聯邦資金削減和其他政策對國際學生的入學造成了哪些影響。

不過，蘭迪-瓦格納認為，那些擁有強大國際形象和良好聲譽的大學，應該有能力面對當前困境。她說：「加大是全球知名學府，人們仍會爭取前來求學」。

根據今秋新學年的初步入學數據，加大本學年招收了有史以來人數最多的大一新生，其中包括2萬3569名國際學生，比去年多出8%，但最終實際入學的人數應該會較少。加大發言人表示，他們將於今年12月或明年1月公布2026-2027學年秋季入學的學生總數。

除了加大，加州其他大學的國際學生入學人數也有所減少。例如，南加大（USC）上學年國際學生入學人數減少了3%。

在另一州立大學系統（California State University）方面，其國際學生所占比例原本就低於加大，而且早在川普上任前，其國際學生的入學人數就已開始減少。州大總校長辦公室發言人班特利-史密斯（Amy Bentley-Smith）表示，該系統去年的國際學生入學人數減少了14%。

加大總校長辦公室發言人澤恩茲（Rachel Zaentz）也表示，學生簽證政策的變化、經濟因素和其他外部因素都可能降低國際學生選擇加大的可能性。她指出，加大約85%的大學部學生是加州居民。

澤恩茲說：「我們無法妄加猜測，但顯而易見的是，加大教育的恆久價值及其在學術與科研方面的卓越全球聲譽，將持續吸引優秀學子前來。」

國際教育工作者協會（NAFSA: Association of International Educators）公共政策與立法戰略資深主任班克斯（Rachel Banks）認為，聯邦政策的變化為學生出國留學決定帶來諸多不確定性，這將導致美國來年的國際學生人數繼續減少。

班克斯說：「種種政策變化匯集在一起，向世界各地的國際學生傳達了一個訊息：美國可能不歡迎他們。」

一位柏克萊加大大學部國際學生表示，美國近期的政策改變讓國際學生的求職之路變得更加艱難。這位學生說：「我明顯感覺到，畢業生現在比過去更加猶豫是否應留在美國。」

美國政府近期對國際學生實施的政策改變，讓加大和州大的國際學生人數減少。（美聯社）