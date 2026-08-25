「一元商店」超便宜 食品可能品質較低 恐藏3高健康代價

超低價「一元商店」類的零售門市，貨品廉價，但被研究指出當中的食品質量低，存健康隱患。（示意圖，取自Dollar Tree網頁）

紐約郵報報導，一項最新的研究帶來令人驚訝的發現，在美國的超廉價「一元商店」（dollar stores）購買食品雜貨，雖能令消費者在結帳時省錢，但低價卻可能會帶來損害健康的隱性代價。

該研究由河濱加州大學 （UCR）進行，發現人們更多地光顧這些廉價商店，就跟更高的肥胖率、高血壓 、高膽固醇和第二型糖尿病 發病率連上關係。

在美國的「一元商店」是以特惠價作噱頭，售賣超低價的家居用品、食品及日常用品。

上述研究同時發現，光顧傳統雜貨店則與更好的健康狀況互相關聯，這情況即使是研究人員已經考慮了收入和失業率等因素，亦得出這個於全美各地一致的結論。

該研究的第一作者、河濱加大遺傳學、基因組學和生物信息學博士生Ryan Bruellman說道：「我想提高人們的意識，不斷上漲的食品雜貨價格正迫使人們到廉價商店購買高度加工、但品質較低的食品，這會像快餐一樣對他們的健康造成負面影響。」他指出，在美國，一元商店的數量比傳統雜貨店更多。

該研究調查了包括Dollar General、Dollar Tree、99 Cent Store及Family Dollar 在內的多家超低價商店，這些商店加起來約有3萬4000家門市。

河濱加大指出，目前美國人口普查局將一元商店歸類為一般的專門品牌門店而非雜貨超市，因此通常不納入食品消費的研究中。

Bruellman在其研究中，分析了來自聯邦疾病防治中心轄下「500個城市計畫」的健康數據，這些數據覆蓋美國的主要都會區和城市，包括大洛杉磯地區和內陸帝國。

他使用地理地圖軟體計算居民區十分鐘車程內的一元商店和傳統雜貨店的數目，同時納入一個社會脆弱指數，用以衡量人們購買食品雜貨的支付能力等因素。

在所有研究區域內，一元商店都與健康狀況有顯著關聯，儘管關聯強度不一。在南部和中西部地區，當一元商店與傳統雜貨店的比例大致相同，一元商店的影響似乎更大。

Bruellman表示，減少一元商店的數目並非解決之道，反而建議擴大這些人們已經依賴的一元商店內可供選擇的健康食品種類，其中一個方法是這些商店跟當地農民合作，售賣更多新鮮水果和蔬菜，以增加健康產品的選擇。