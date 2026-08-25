心臟科醫師示警：含糖飲料大家都要盡量少喝

日常飲品同樣會對心血管健康產生重要影響，心臟病專家尤其點名這款飲料，不僅讓心臟病患者避免飲用，也建議民眾不要喝。（亞馬遜截圖）

許多人談到心臟健康，往往將焦點放在飲食，然而日常飲品同樣會對心血管健康產生重要影響。尤其夏天炎熱，人們喜歡喝各種飲料，但心臟病 專家特別點名這款飲料，不僅讓心臟病患者避免飲用，也建議民眾不要喝。

含糖飲料及添加多種成分的飲品，不僅可能破壞原本健康的飲食習慣，還可能提高罹患心血管疾病 的風險，甚至讓心臟疾病患者的病情惡化。在TODAY.com的每日專家提示中，美國德州Harlingen South Heart Clinic心臟科醫師James Stone特別點名能量飲料，呼籲民眾提高警覺。他表示，如果你是心臟病患者，應該避免飲用能量飲料，他也建議所有人盡量不要喝。

根據聯邦疾病防治中心 （CDC）資料，能量飲料通常除含有咖啡因外，還添加糖分及牛磺酸（Taurine）、瓜拿納（Guarana）、左旋肉鹼（L-carnitine）等合法刺激性成分。真正令人擔憂的並非咖啡因本身，而是多種刺激物在短時間內同時進入人體。

James Stone表示，飲用多種刺激成分濃縮在一起的飲料，可能引發心律異常，而心律不整有時甚至可能造成致命後果。對心臟病患者而言，這樣的刺激可能使病情急遽惡化。許多患有心臟衰竭或冠狀動脈疾病的患者，平時需要服用乙型阻斷劑（Beta blockers）等藥物來降低心跳速度。然而能量飲料會刺激心率上升，等於抵消藥物治療效果。他常遇到年輕人、運動員及輪班工作者，因為大量飲用能量飲料提神，而出現心悸、心跳加速等症狀。不少年輕患者稱，他們每天喝兩、三瓶，甚至考試期間一天喝五瓶，James Stone對此很驚訝。

美國兒科學會（AAP）也建議青少年不應飲用能量飲料。雖能量飲料已安全販售數十年，但最新研究指出，對於遺傳性心臟疾病患者而言，能量飲料可能誘發危及生命的心律不整。研究共同作者、Michael J. Ackerman醫師表示，能量飲料中的多種化學成分及其濃度，可能讓原本脆弱的心臟突然出現致命性心律異常，進而導致心搏驟停甚至猝死。

James Stone建議，若需提神，黑咖啡仍是比能量飲料更健康的選擇，只要每日咖啡因攝取量不超過五杯咖啡約400毫克，多數成年人都屬安全範圍。 部分研究顯示，適量飲用咖啡可能與較佳的心血管健康有關。