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年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

超市App先查價 到店購買可能更划算

記者朱敏梓／綜合報導
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消費者先透過超市App建立購物清單、比較價格，再前往實體店採買，有機會避開網購價...
消費者先透過超市App建立購物清單、比較價格，再前往實體店採買，有機會避開網購價差及額外服務費。超市示意圖。（記者朱敏梓／攝影）

食品價格持續上漲，不少美國家庭每次走進超市，都得在想吃什麼和付得起什麼之間拉扯。最近有消費者分享一個看似矛盾的省錢方法：先在超市網站或App把購物車裝滿，查看總額後先不要在線上結帳，而是拿著清單親自到店購買，既能控制預算，也可能避開網購價差及附加費。

美國地方媒體MySA報導，截至今年7月，全美食品價格較去年同期上漲約3%，其中超市食品上漲約2.7%。面對雜貨支出增加，消費者在Reddit等網路社群分享省錢方法，包括預先建立購物車、比價及只在促銷周囤貨。

消費者可先把牛奶雞蛋、蔬菜、肉類及日用品加入網路購物車，在出門前掌握大致總額；如果超過預算，可以立即刪掉零食、飲料等非必要商品。

不過，整理完購物車後，不少人不會直接送出訂單，而是把它當成數位採買清單，再到實體店選購。部分超市的線上、路邊取貨及外送價格可能高於店內，還可能另外收取服務費、配送費及小費。

即使店家宣稱路邊取貨免費，網路價格也未必與實體店完全一致。不同平台及門市政策各異，下單前最好查看是否標明「店內同價」，並檢查結帳頁面的各項費用。

預先建立購物車也能減少衝動消費。在家中可以比較不同品牌、包裝大小及單位價格，也容易發現重複或非必要商品；到了超市後，只要按照清單採買，不必在每條走道停留。

若毫無計畫走進超市，很容易受到端架促銷、季節商品及「買二送一」標示吸引。這些商品看似划算，但若原本沒有需求，最後仍是多花錢。

包括Flipp在內的比價App，可集中查看附近超市每周廣告，消費者不必逐一翻閱傳單，就能搜尋牛肉、雞蛋及牛奶在哪家店特價。

一些人不再堅持只在同一家超市購物，而是在Aldi等平價商店購買基本食品，再到其他超市購買特價肉類或品牌商品。不過，若為了省幾元開車前往多家相距很遠的商店，增加的汽油及時間成本也可能抵銷折扣。

清倉及即期食品區同樣值得留意。接近最佳食用日期的麵包、肉類、乳製品及蔬果經常有較大折扣。若能短期內食用或立即冷凍，可以較低價格購入，但仍須檢查包裝及保存期限。

衛生紙、洗衣精、罐頭及冷凍食品等保存期較長的商品，可等到促銷周再補貨，搭配數位優惠券、會員折扣及信用卡回饋。

節省雜貨費的關鍵不是每次找到驚人低價，而是建立可持續的購物習慣。先把商品放進網路購物車，再逐項刪到符合預算，最後帶著清單走進實體店，可能比毫無準備地逛超市更能守住荷包。

精華 FAQ

  • 因為可先看到整體花費，超過預算時能即時刪減非必要商品；同時也能避免部分線上訂單的價格差、服務費、配送費與小費，讓實際支出更可控。

  • 可先把牛奶、雞蛋、蔬菜、肉類與日用品放入購物車，藉此快速估算總額；若金額超標，再刪掉零食、飲料等非必需品，減少衝動購買。

  • 包括使用Flipp等比價App看每周廣告、到Aldi等平價店買基本食品、留意清倉與即期品、等促銷周補貨，並搭配數位優惠券、會員折扣與信用卡回饋。

App 牛奶 雞蛋

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