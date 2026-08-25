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年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

超市購物掌握標籤促銷期限 不必過度囤貨

記者張宏／綜合報導
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，一名熟悉食品行業並在Whole Foods擔任團隊主管超過八年的營養學專業人士，日前分享其多年超市工作經驗累積的購物技巧，教消費者如何買得更聰明。（記者張宏／攝影）

靠貨架後面的總是更新鮮，單位價格才能知道是否划算。美國食品價格持續讓消費者感到壓力，一名熟悉食品行業並在Whole Foods擔任團隊主管超過八年的營養學專業人士，日前分享其多年超市工作經驗累積的購物技巧，教消費者如何買得更聰明。

今日美國報導，首先要留意促銷標籤截止日期，超市促銷標籤的小字通常會標示優惠結束時間。對常購買的商品，掌握促銷期限，可以趁低價採買，但不必為優惠過度囤貨，以免商品過期浪費。

其次，大型展示區不一定便宜，貨架末端或走道中央的大型托盤陳列，通常代表超市大量進貨才會有商品可能提供較大折扣。不過，有些展示是配合季節或節日，因此看到大型陳列仍應先比較價格。

想要新鮮食品，可往貨架後方拿。超市通常按照「先進先出」（FIFO）方式補貨，新進商品會放在後方。因此購買牛奶、優格、鮮肉等保存期限較短的食品時，可以查看後排商品，可能多獲得幾天保存時間。在超市買整箱購買可能更划算，對於家中常消耗的食品，可詢問超市是否提供整箱折扣。部分商店會以完整未拆封的整箱商品提供優惠，但各店規定不同，購買前應先確認。

超市自有品牌值得考慮，許多超市自有品牌商品可能來自與知名品牌相同的大型製造商生產，如好市多的Kirkland Signature價格明顯較低。如果對品牌沒有特別要求，選擇

自有品牌往往能節省不少開支。同時，善用會員App與數位優惠券，超市會員App通常會提供數位優惠券、個人化折扣及滿額優惠。固定在同一家超市購物的消費者，可透過App集中掌握優惠，不必花太多時間就能省錢。

此外，購物清單也可按照超市動線排列，多數超市通常是蔬果、肉類在前，乾貨等常溫食品居中，乳製品與冷凍食品在後。依此順序列清單，可避免來回走動、節省購物時間。這名業內人士也建議，消費者不一定要在同一家店買齊所有商品。大型量販店或會員制倉儲店適合購買價格較低的日常用品，小型市場則可能在新鮮食品及特殊食材方面提供更好選擇。根據不同商品比較價格，往往能兼顧品質與預算。

精華 FAQ

  • 因為超市標籤小字常寫明優惠結束時間，掌握期限就能在折扣期間補貨，但不必因低價一次囤太多，以免商品過期造成浪費。

  • 不一定。這類陳列常是大量進貨或季節、節日促銷安排，未必代表最低價，消費者仍應先看單位價格，與其他品項比較後再決定。

  • 可優先考慮自有品牌、利用會員App與數位優惠券，也可依超市動線規劃清單、在不同店家分開買最划算的商品，兼顧品質與預算。

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