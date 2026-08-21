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瓶裝飲料加收退瓶費 回收可取款

記者王若然／洛杉磯報導
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帳單上有Bottle sales，對大瓶飲料收取0.1美元額外費用。（讀者提供）
帳單上有Bottle sales，對大瓶飲料收取0.1美元額外費用。（讀者提供）

對於喜歡買瓶裝飲料的民眾，你們仔細檢查過收據嗎？在加州，購買一般瓶裝飲料的民眾，每瓶都會加收5美分至10美分的「隱形」費用，雖然不多，但日積月累，也是一筆不可忽視的費用。這筆費用俗稱「退瓶費」，是加州政府鼓勵民眾回收塑料瓶，回收時再拿回這筆錢。

南加州居民王女士介紹，近日她在超市買了兩大瓶飲料，查看收據時發現，每瓶飲料被額外收取0.1美元的「bottle sales」，正式名稱為「California Redemption Value，CRV」，俗稱退瓶費。王女士說，剛看到的時候讓她很在意，雖然沒有多少錢，但直接影響價格「觀感。」她舉例說，一瓶2升的茉莉花茶，超市貨櫃上的標價為4.99美元，但包含退瓶費後是5美元，直接漲價一個等級。另一瓶Calpico飲料，超市標價5.99美元，算進0.1美元退瓶費，則是6美元。

王女士說，若超市的標價牌上註明顧客還須多支付0.1美元，也許會打消部分顧客的購買欲望。她說，如今通膨，「所有東西都在漲價。」看到這類額外收取的費用，讓她很不舒服。

實際上，加州的退瓶費35年前就開始實施。根據加州政府網站，該制度現由加州資源回收局（CalRecycle）管理。運作方式很簡單：容量小於24盎司的容器（大部分罐裝汽水、瓶裝水），每個加收5美分；容量24盎司以上的容器，每個加收10美分；2024年起新增規定，酒盒、軟包裝等，每個25美分。需要注意的是，牛奶、嬰兒配方奶、大容量果汁不在此制度內。

這筆退瓶費無法避免，但可以把錢拿回來：只要瓶罐上有「CA CRV」標籤，拿去受認證的回收中心就能全額退還，等於這筆錢只是暫時預付，不是額外稅金。如果常買飲料，養成回收習慣其實比想辦法避開更划算。

不過，過去十年，加州回收站數量幾乎砍半，從2014年的2604個降到現在約1286個。未兌換退費暴增，變相成為隱藏稅。因為回收站變少，民眾拿不到退費，退瓶費基金裡「沒人領」的錢從2014年的2億1900萬美元飆升到現在約8億2000萬美元。批評者直言：「消費者一直往這個基金裡存錢，卻拿不回來」，質上把押金變成了一種稅。

精華 FAQ

  • 這筆費用是加州推動回收的制度，購買瓶裝飲料時先預收5美分或10美分，之後把瓶罐送到認證回收中心即可領回，目的是鼓勵回收而非加價。

  • 容量小於24盎司的容器多收5美分，24盎司以上則收10美分；2024年起酒盒、軟包裝等也納入，每個25美分，但牛奶、嬰兒配方奶和大容量果汁不適用。

  • 因為加州回收站數量從2014年的2604個降到約1286個，民眾更難兌領退費，未被領走的金額累積到約8億2000萬美元，批評者認為這讓押金變相成為稅。

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