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法廊快報／零區新法上路 房屋5呎內禁放易燃物

編譯組／綜合報導
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加州批准「零區」法規禁止在房屋周圍5英尺範圍內種植植物和放置易燃物品，將影響數百...
加州批准「零區」法規禁止在房屋周圍5英尺範圍內種植植物和放置易燃物品，將影響數百萬戶居住在高野火風險地區家庭。(圖為加州消防廳提供)

加州剛批准一項影響深遠的庭院景觀新法，新「零區」(Zone Zero)法規禁止在房屋周圍5英尺範圍內種植植物和放置易燃物品，此法將影響數百萬戶居住在高野火風險地區家庭。

「KTLA 5 News」報導，這項被稱為「零區」的新規，禁止在房屋周圍5英尺範圍內、種植植物或放置大多數易燃物品；專家指出，此區域是房屋最容易因餘燼而起火的部位。位在「高風險」(high-hazard)區域的現有房主，將有最多五年時間來達到「零區」規定的要求，而新建房屋則必須立即遵守新規。但報導中未說明所指的高風險區域，如何界定。

經過近六年的辯論與各方爭議，加州「林業與消防委員會」(Board of Forestry and Fire Protection)日前一致投票通過這些新要求。

「零區」新法內容：

‧房屋周圍1英尺內不得有植物

‧最初5英尺範圍內不得有易燃材料

‧「零區」內不得設置木製棚屋

‧木製圍籬不可與房屋主體相連接

重要的是，新規並未要求砍伐樹木，但必須修剪樹枝，確保其距離煙囪至少10英尺，且高於屋頂至少5英尺。受新規影響的房屋位置可在加州消防廳(CAL FIRE)網站地圖查詢。

「可防禦空間」(defensible space)的要求已存在數十年，藉著要求房主清理房屋周圍一定距離內的枯死植被等措施，降低房屋在野火中被燒毀的風險。

但是，這些新規在艾塔迪那（Altadena）地區居民造成反應不一；他們的房屋於2025年的野火被燒毀之後，才剛完成重建。部分居民表示並未聽聞新規，甚至有人剛建好與房屋相連的木製圍欄。許多人也擔心這會給房主帶來沉重的經濟負擔。

有居民認為不公平，圍欄若已完全建好，卻要求必須全部拆除。當局會幫忙分擔這筆費用嗎？應該不太可能。

但也有居民認為新法立意佳並且合理，若大家都遵守規定，希望將來如果發生災害，可減少損失。畢竟火災是無法完全避免的，未來總會發生火災；遵守這些規則，希望能減輕損失。

新規將由加州消防廳及地方消防部門負責執行。

林業與消防委員會執行長告訴 KTLA 電視台，一旦這些規則在未來數周獲得州務卿的審議與批准，將適用所有新建項目。對於現有房屋，房主有長達五年的寬限期。加州消防局和地方消防機構將擔任檢驗，並在整個過程與房主合作。

精華 FAQ

  • 新法禁止在房屋周圍5英尺範圍內種植植物，並不得放置大多數易燃物品，同時也限制木製棚屋與與房屋主體相連的木製圍籬，以降低餘燼引燃風險。

  • 受影響的是位於高野火風險區的住宅；新建房屋必須立即符合規定，現有房主則有最多5年時間改善，之後由加州消防廳與地方消防部門檢查執行。

  • 部分艾塔迪那居民剛重建完房屋，又被要求拆除既有圍欄或重新整理庭院，認為負擔沉重且不公平；但也有人支持，認為能在未來野火中減少損失。

加州

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