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服務生爆料廚房機密 這些東西衛生堪憂

記者張宏／綜合報導
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一名服務生表示，餐桌上的水瓶一整晚都不會清洗，服務生在八小時的工作期間持續用同一...
一名服務生表示，餐桌上的水瓶一整晚都不會清洗，服務生在八小時的工作期間持續用同一批水瓶替客人補水。圖為示意圖。（記者張宏／攝影）

你以為把吃一半的餐點退回廚房，廚師會重做？桌上麵包沒人碰過，也會被丟掉？餐廳提供的水瓶，每次使用前都會清洗乾淨？如果知道餐廳後台真正發生的事情，很多食客可能會跌破眼鏡。Travel + Leisure雜誌近日訪問多名餐廳服務生，揭露一些消費者平時難以察覺的「餐廳內幕」，從客人退餐後如何處理，到餐具、水瓶及麵包籃的使用方式，其中部分情況令人意外。

首先是退回餐點不一定重新製作。不少消費者以為，餐點送回廚房後，餐廳會重新製作一份，但服務生表示，實際情況未必如此。一名服務生透露，有些被客人退回的餐點，廚房可能只是換個盤子、稍微重新整理擺盤後，再次端回給客人。例如客人要求漢堡去除起司，廚房甚至可能只是將已融化的起司刮掉，而不是重新製作一份漢堡。不過，如果退回的食物完全沒有被客人動過，有時也可能成為餐廳員工的「福利」。一名服務生表示，如果客人退回一份沒有吃過的牛排，他會將牛排帶回去當自己的晚餐。另一名服務生更透露，自己前幾天就帶了大約10盒肋排回家。

餐具和水瓶清潔方式令人擔憂。除退餐問題，服務生也分享一些可能讓食客感到不舒服的經歷。一名服務生表示，有時餐具從洗碗機取出時，上面仍然殘留食物，工作人員會直接倒上熱水，再將殘渣擦掉。另一名服務生則提醒消費者留意餐廳提供的可重複使用水瓶。他曾在一家餐廳工作，餐桌上的水瓶一整晚都不會清洗，服務生在八小時的工作期間持續用同一批水瓶替客人補水。到晚上，外場人員只將剩水倒掉，再把水瓶放進櫃子，隔天繼續使用。建議對餐廳衛生較為在意的消費者，可以考慮要求瓶裝水。

餐桌上的麵包籃也可能重複使用。一名服務生坦言：「我會重複使用麵包籃。有些人吃，有些人不吃。」這意味著，如果上一桌客人沒有吃完麵包，這些麵包有可能被重新放回麵包籃，再送到下一桌。

對服務生友善，可能獲得免費飲料或甜點。餐廳內幕也不全是負面消息。服務生表示，消費者如果待人有禮、對服務人員友善，有時反而可能獲得一些「額外待遇」。一名服務生表示，禮貌「非常重要」，服務人員有時可以自行決定是否為客人免除飲料或前菜費用。另一名服務生則說，如果客人是自己的朋友，或是一名「真的非常親切」的客人，他會嘗試替對方從帳單中扣除一些費用。當然免費項目通常仍由餐廳經理決定，但良好態度確實可能讓服務人員更願意提供一些額外服務。

精華 FAQ

  • 不一定。部分廚房可能只更換盤子、稍微整理擺盤就再送回，甚至像漢堡去起司，只是把融化起司刮掉，並未重新製作完整餐點。

  • 有些餐具出洗碗機後仍留食物殘渣，工作人員會直接用熱水沖洗再擦掉；可重複使用水瓶整晚不洗，麵包籃也可能把上一桌剩下的麵包再放回去。

  • 因為服務人員有時可自行決定是否替客人免除飲料或前菜費用，若客人態度親切、像朋友，還可能從帳單中扣掉部分金額，讓客人得到免費招待。

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