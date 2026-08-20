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住旅館 個資文件、處方藥、筆電…千萬別隨手放置

記者張宏／綜合報導
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入住旅館東西不要亂放，一些看似普通、甚至根本不會被當成「重要物品」的東西反而悄悄...
入住旅館東西不要亂放，一些看似普通、甚至根本不會被當成「重要物品」的東西反而悄悄暴露個人資訊、旅行行程，甚至成為詐騙和身分盜竊的線索。（記者張宏／攝影）

入住旅館後，很多人就像回到家一樣，打開行李箱，把東西按照習慣隨意放在桌上或浴室檯面，出門前也不會刻意收起來。但旅遊專家提醒，旅行者個資可能在無形中被侵害，一些看似普通、甚至根本不會被當成「重要物品」的東西，甚至可成為詐騙和身分盜竊的線索。

據《旅遊與休閒》雜誌報導，旅館房間最隱密風險，其實是個資外洩。旅行社業者McLean Robbins表示，不要把包含個資的文件放在顯眼地方，包括列印的行程單、登機證、裝在套子裡的房卡或任何顯示預訂號、地址或旅行日期的東西。

有一樣東西大家想不到，旅遊保險業者Terra Baykal表示，行李標籤是造成資訊外洩的罪魁禍首。雖行李標籤在旅途中很有用，但抵達旅館後，最好取下或遮蓋。 這些資訊可能會被用於有針對性的詐騙和身分盜竊。在極端情況下，甚至可能暴露你不在家，使住所更易遭竊。出於同樣原因，不要把每日行程安排全部公開，這會讓陌生人知道你的房子可能空置，及具體空置多久。

人們很少會把藥物列入擔憂清單，但Terra Baykal建議把處方藥放在盥洗包、行李箱或保險箱內。因為部分藥物種類，可能會成為盜竊目標，用於個人濫用或轉售。某些處方藥在黑市很值錢，把藥瓶放在浴室檯面，就等於公開藥品名稱，務必將其收好，不要讓別人看到。

護照及其他身分證、護照，不僅怕丟更怕被拍照，Travelzoo加拿大出版製作主管Susan Catto表示，和身分資訊有關的證件，都應放在房間保險箱裡，放在外面即使沒有丟失，但不法分子會拍照，並在你離開旅館後，利用這些照片竊取信息。

筆記型電腦是雙重目標。 Catto表示，筆記型電腦不僅轉售價值高，且包含密碼等信息，這些信息可能使他人能夠訪問私人財務和個人帳戶。

現金和銀行卡是最容易盜竊的目標，現金無法追踪，而銀行卡與金錢直接相關，並被用於身分盜竊，建議只攜帶當天所需的物品，其餘都鎖好。Catto建議出門前把所有用不到的身分證件和卡片都拿出來，減少丟失風險。

珠寶和手表不僅易被盜且會被忽略。McLean Robbins表示，把珠寶或手表放在床頭櫃或浴室檯面很容易忘記，即時沒有被盜，也很容易遺落或丟失。選定一個地方，最好是保險箱，每次摘下貴重小件物品後，立刻放回那裡。

精華 FAQ

  • 列印行程單、登機證、房卡套、預訂號、地址與旅行日期等都別放在明顯處，因為這些資訊可能被旁人拍照或蒐集，進一步用於詐騙、跟蹤或身分盜竊。

  • 行李標籤可能暴露姓名與聯絡資訊，甚至讓人推知你不在家；若再公開每日行程，陌生人就能掌握住所空置時間，增加詐騙與入室盜竊風險。

  • 護照、身分證、處方藥、筆電、現金、銀行卡與珠寶手錶都應妥善收好。這些物品不是容易被盜，就是可能被拍照、轉售或用來存取個人帳戶。

保險 個資外洩

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