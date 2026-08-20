房市回暖又降溫 7月房價中位數跌破90萬

加州７月房價中位數 資料來源：C.A.R

加州 房地產經紀人協會（C.A.R.）最新報告顯示，6月明顯反彈後，加州房市7月再度降溫，獨立屋成交量降至六個月低點，房價 中位數也跌破90萬美元。

根據報告，7月獨立屋經季節調整後年化成交量為26萬3170戶，較6月修正後的27萬9880戶減少6%，但較去年同期增加1.1%。全州年化成交量已連續第46個月低於30萬戶，顯示市場仍未形成持續回升動能。今年前七個月累計成交量較去年同期增加1.8%，略低於截至6月時的1.9%。

C.A.R.總裁Tamara Suminski表示，房貸利率 居高不下，近期一度觸及12個月高點，導致加州房市7月回落。不過，待售房源增加，加上利率近期稍有下降，可能為買家帶來一些喘息空間，進入購屋淡季後，也將有更多房源可供選擇。

房價方面，加州7月獨立屋房價中位數由6月的90萬4640美元，降至88萬7680美元，月減1.9%，為四個月來首次跌破90萬美元；降幅也高於過去十年6月至7月平均0.7%的跌幅。與去年同期相比，7月房價微升0.3%，但漲幅明顯低於5月的3.1%，價格成長持續放緩。

報告指出，房價回落也與成交結構改變有關。百萬美元以上住宅占整體成交比重，由6月的36.9%降至7月的35.5%，較5月創紀錄的38.5%下降三個百分點。同時，每平方英尺房價較去年同期下降0.5%，顯示市場價格本身也呈現疲軟。

五大區域中，中央海岸7月成交量年增11.1%最為亮眼，中央谷地增2.9%、遠北地區增0.8%。南加州僅增0.1%，舊金山灣區則減少0.1%，兩地大致與去年持平。

南加州中位價年增2.7%，居五大區域之首；遠北地區及中央谷地分別微增0.5%與0.2%。中央海岸房價下跌4.1%，舊金山灣區下降1.2%。

其追蹤的53個縣中，有28縣房屋銷售量較去年同期增加，其中13縣增幅達雙位數。增幅最高的是麥賽德縣（Merced），年增39.5%；其次為雷克縣（Lake，37.5%）及德諾特縣（Del Norte，33.3%）。另一方面，共有22縣銷售量下滑，其中八縣跌幅超過一成；跌幅最大的是三一縣（Trinity），年減62.5%，其次為格蘭縣（Glenn，35.3%）及瑪利波薩縣（Mariposa，34.8%）。

加州7月房市降溫，獨立屋成交量降至六個月低點，房價中位數也跌破90萬美元。圖為加州在售的房屋。（路透）