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陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

記者王湘涵／灣區報導
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北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至...
北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

台灣前總統陳水扁女兒陳幸妤近日意外成為「帶貨王」，從手上的飲料、包包吊飾到肩上的日常帆布包，都被眼尖網友找出品牌及來源。其中詢問度頗高的黃色帆布托特包，被認出是爾灣加大（UCI）的校園商品，由英國藝術家Julia Gash操刀設計，售價24.98美元。陳幸妤被問到包包時則透露，這是「兒子大學畢業的」帆布包。

一只不到25美元的校園帆布包意外暴紅，也讓包包背後的藝術家受到注意。這款充滿童趣、以手繪方式呈現校園景物的設計，其實只是Gash龐大「大學版圖」中的一款。根據Gash官方網站，她已與全球超過800所大學及學院合作，將不同學校的校園文化、代表性建築、地標、運動元素及人物等融入作品。

與一般直接印上校名或Logo的校園商品不同，Gash會為不同學校重新創作，以手繪地圖般的方式，把一所學校具有辨識度的景物與文化符號集合在同一幅畫中。她的創作以筆刷和墨水為主，擅長以帶有童趣的線條，將校園及所在地特色濃縮成充滿細節的圖像。

陳幸妤所背的UCI款，便以黃色為主色，包身布滿大學及爾灣相關的手繪元素，原本屬於校園紀念商品，如今隨著新聞曝光，意外成為網友搜尋的熱門商品；有網友分享，早上查看網路商店時該款帆布包仍有貨，晚間卻一度顯示「Sold Out」，引發缺貨討論。不過截至目前，UCI官網仍顯示該商品可購買。

同樣的校園插畫，也延伸成一整套校園商品。以北加州史丹福大學為例，除了售價25美元的帆布托特包及45美元的Weekender Tote，還有水瓶、隨行杯、行李牌、拼圖、磁鐵、毯子、卡片等，讓同一套校園圖像出現在不同日常用品及紀念品上。

Gash筆下的校園版圖遍布美國各地，除了這次受到關注的爾灣加大，合作版圖也從西岸加州一路延伸至東岸，哈佛、耶魯、普林斯頓等常春藤名校，都能找到各自的校園設計。

Gash曾表示，希望透過這類「視覺故事」，讓學生及校友與對自己具有特殊意義的地方建立連結。陳幸妤這次意外帶紅的黃色帆布包，恰好呼應了這個系列原本的概念。原本只是兒子畢業留下的一只帆布包，如今因意外成為話題，也讓這些承載校園記憶的紀念品掀起一波關注熱潮。

Julia Gash為東岸耶魯大學設計的帆布包，以藍、灰色調將校園建築、運動及吉...
Julia Gash為東岸耶魯大學設計的帆布包，以藍、灰色調將校園建築、運動及吉祥物等代表元素融入手繪圖案。（翻攝自Yale官方商店網站）

陳幸妤近日背的南加州爾灣加大（UCI）黃色帆布包受到關注，包身以手繪方式呈現校園...
陳幸妤近日背的南加州爾灣加大（UCI）黃色帆布包受到關注，包身以手繪方式呈現校園建築、地標及特色元素，由英國藝術家Julia Gash設計。（翻攝自UCI官方商店網站）

精華 FAQ

  • 這只包是爾灣加大UCI的校園商品，屬於校園紀念帆布托特包，售價24.98美元。陳幸妤也表示，這是兒子大學畢業留下的包。

  • Julia Gash以手繪方式創作校園地圖風格圖像，常把校園建築、地標、運動元素與地方特色融入作品，筆觸帶有童趣感。

  • 根據官方網站，她已和全球超過800所大學及學院合作，版圖從加州延伸到東岸，哈佛、耶魯、普林斯頓等常春藤名校都在其中。

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