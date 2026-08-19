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讓孩子風光開學 家長不惜「賭一把」湊錢

編譯陳盈霖／綜合報導
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新學期開學返校採購，對家長形成壓力。（路透）
新學期開學返校採購，對家長形成壓力。（路透）

美通社（PR Newswire）報導，在美國家庭債務攀升至歷史高之際，新學期開學返校（Back-to-School）採購，早已不再只是購買鉛筆、背包或筆記本。債務整合服務商Beyond Finance最新調查顯示，全美家長正陷入所謂「返校季家長陷阱」（Back-to-School Parent Trap）！為讓孩子「風光開學」，不少家長不惜舉債、延後儲蓄、變賣個人物品，甚至靠「賭一把」來籌措費用。

這項調查由Talker Research執行，2026年7月20日至27日期間，訪問2000名家有5歲至17歲學齡兒童的美國家長，探討家長在2026年返校採購季的財務行為、情緒感受及消費決定。

調查發現，70%受訪者坦言面臨與其他同儕比較的消費壓力，認為需替孩子購買與同學相同的服飾、科技產品和用品；61%單純為了不讓孩子被排擠而購物；54%家長擔心孩子因重複穿著舊衣或使用相同的上學用品遭他人評判。曾因壓力而購物的家長中，42%事後感到後悔。另有70%家長表示，返校採購是一年中財務壓力最大的時期；58%認為，返校購物帶來的財務壓力比年底假期還令人焦慮。

Beyond Finance首席財務顧問拉蘇爾（Erika Rasure）表示，家長購買的不只是學校用品，他們希望孩子在校能有自信、歸屬感。「當家長陷入想保護孩子情緒，又想守住家庭財務的兩難時，很容易做出看似能帶來短期緩解，但長期卻造成財務負擔的決定。」

這項調查還凸顯返校採購不再只是每年一次的季節性支出。39%家長預計今年將舉債支付這筆費用，另有38%表示，過去幾年曾因返校採購費用而背債。

不少家長用各種方式精打細算節省開支。27%使用優惠券及折扣；25%向親友借錢；23%使用「先買後付」（Buy Now，Pay later）服務；22%購買二手店商品；12%典當個人物品；12％請親友幫忙出錢；11%自製開學用品；10%與其他家長團購，以拿到批發價；8%承認到賭場希望賺多些返校採購金。

此外，為挪出這筆返校採購金，23%家長因返校支出而延後儲蓄；20%延後償還現有債務，15%延後支付房租或房貸。

調查並發現，財務壓力經常轉換為家長的罪惡感。74%坦言，若無法給孩子買他們想要的東西會感到內疚；69%表示，若沒能力替孩子買齊上學所需，會認為自己是失敗的父母。

拉蘇爾說，最健康的財務決定，不是追趕別人。相較背包上面印的品牌標誌，孩子更會記得的是「自己曾得到多少父母的支持。」她提出下列建議，避免家長落入「返校季家長陷阱」：

首先，優先考慮真正重要的事。讓孩子參與選擇，挑出對他們最重要的物品，並與他們討論這項物品經濟成本與社會價值之間的差異。家長可主動詢問孩子就讀的學校，是否提供捐贈或援助計畫，也可詢問老師，班上要求購買的用品能否階段性購買；若有的話，可把握所在地區的「免稅購物周末」（Tax-free Weekends）。

精華 FAQ

  • 調查指出，多數家長承受與其他同儕比較的消費壓力，擔心孩子被排擠或評判，因此在返校採購上容易超出預算，甚至做出影響長期財務的決定。

  • 家長常透過優惠券、向親友借錢、使用先買後付、購買二手品、典當物品、團購，甚至少數人會去賭場碰運氣，以湊齊開學費用。

  • 專家建議家長優先分辨真正重要的需求，讓孩子參與選擇，並主動了解學校是否有捐贈、援助或分階段購買方案，同時把握免稅購物時段降低支出。

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