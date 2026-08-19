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98%個人護理、清潔品 驗出未標示化學物

洛杉磯訊
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洗髮精、防曬乳、乳液等個人護理用品，實際所含化學物質可能未完全反映在產品標示上。...
洗髮精、防曬乳、乳液等個人護理用品，實際所含化學物質可能未完全反映在產品標示上。（AI生成圖）

標榜「天然」、「無毒」或「有機」，實際成分未必與宣稱一致。一項針對個人護理及清潔用品的研究發現，113項受測產品中，98%驗出至少一種未揭露化學物質，85%更含已知或疑似危害健康的未標示成分。產品標籤平均列出16種成分，實際卻平均驗出51種，超過三倍。

該研究刊登於「環境與健康」（Environment & Health）期刊，題為「隱藏的危害：非標的化學分析揭露個人護理及清潔用品，普遍存在的汙染物與標示不實」。研究團隊檢測洗髮精、防曬乳、嬰兒乳液及肥皂等12類產品，約26%的產品實際成分與標籤或廠商宣稱自相矛盾，包括標示「低致敏性」卻驗出過敏原、標榜「有機」卻含合成化學物質，以及宣稱「不含鄰苯二甲酸酯」仍驗出相關成分。

驗出的未標示物質包括鄰苯二甲酸酯（phthalates）、對羥基苯甲酸酯（parabens）、防腐劑丁基羥基甲苯（BHT）等內分泌干擾物，以及香料化學物質和矽膠汙染物。研究人員也指出，驗出未標示化學物質，不代表廠商一定刻意添加。部分物質可能被「香精」（fragrance或parfum）一詞概括，也可能天然存在於植物原料，或在製造過程中受到汙染。涉及的具體品牌將在後續報告公布。

精華 FAQ

  • 研究共檢測12類產品，包括洗髮精、防曬乳、嬰兒乳液與肥皂等。結果顯示，這些日常用品中普遍存在未揭露化學物，且部分成分與標示或宣稱不一致。

  • 在113項受測產品中，98%驗出至少1種未揭露化學物，85%更含已知或疑似危害健康的成分。平均標示16種、實際驗出51種，差距超過3倍。

  • 研究者指出，不一定代表業者刻意添加，可能因「香精」一詞涵蓋多種化學物，也可能來自植物原料本身，或是在製造過程中受到污染，因此需進一步查明來源。

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